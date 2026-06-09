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CazéTV renova acordo com o Disney+; plataforma exibirá a Copa do Mundo

Emissoras transmitirão todos os jogos do torneio

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/06/2026 13:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)
Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027

Disney+ e a CazéTV anunciaram a renovação de sua parceria, garantindo a inclusão do canal na oferta de ESPN no Disney+ pelos próximos três anos. Com o novo acordo, os assinantes continuarão tendo acesso a transmissões ao vivo de grandes eventos esportivos, incluindo a Copa do Mundo, que contará com cobertura completa da CazéTV. O contrato também contempla a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, e um robusto calendário em 2028, com os Jogos Olímpicos de Los Angeles.

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    CazéTV e Disney+ terão transmissões de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CazéTV)
    CazéTV e Disney+ terão transmissões de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CazéTV)

    Parceria CazéTV e Disney+

    A colaboração amplia a oferta de conteúdo esportivo ao vivo do Disney+, reforçando a liderança da plataforma no streaming esportivo e fortalecendo sua estratégia de reunir diferentes formatos e estilos em um único ambiente para atender aos fãs de esporte.

    Para a Copa do Mundo, o Disney+ se posiciona como um destino-chave para acompanhar o torneio, reunindo em um só lugar as transmissões da CazéTV de todos os 104 jogos, além da cobertura completa da ESPN, com programas, talentos no ar e conteúdos exclusivos diretamente dos países-sede, assim como uma ampla grade de programação nos canais lineares e conteúdos exclusivos.

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    "Estamos muito satisfeitos em continuar oferecendo a CazéTV dentro da ESPN no Disney+. Este acordo reforça nossa estratégia de expandir o conteúdo esportivo na plataforma, que já inclui todo o catálogo da ESPN. Ao trazer eventos como a Copa do Mundo da FIFA, a Copa do Mundo Feminina no Brasil e os Jogos Olímpicos, ampliamos ainda mais nossa oferta de conteúdos relevantes, conectados a diferentes perfis de fãs, fortalecendo nossa proposta como o principal destino do esporte no streaming", afirma Renato D'Angelo, General Manager do Brasil e Head de Direct-to-Consumer para a América Latina da The Walt Disney Company.

    "A renovação da parceria com o Disney+ amplia o acesso à cobertura da CazéTV em uma plataforma que faz parte do dia a dia dos brasileiros. É mais um passo da nossa estratégia de estar onde o público está, entregando uma experiência consistente com a nossa voz única, especialmente durante a Copa do Mundo", acrescenta Paulo Planet, Head de Distribuição de Plataformas da CazéTV.

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