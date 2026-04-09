SBT anuncia saída de Benjamin Back; saiba o motivo

Benjamin Back e "SBT" chegaram a um acordo para encerrar a terceira passagem do profissional pela emissora. A decisão foi anunciada na tarde desta quinta-feira (9) com a justificativa de que o comunicador pretende seguir outros caminhos, incluindo novos projetos pessoais e profissionais.

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O pedido partiu do próprio apresentador, que deixou claro que irá direcionar os seus esforços para a cobertura da Copa do Mundo pela "TMC" e o seu canal pessoal, o "Canal do Benja", que recentemente registrou grande crescimento.

Benjamin Back deixou o SBT (Foto: Reprodução)

Confira os pronunciamentos de Benjamin Back e do SBT

- O SBT sempre teve um papel muito importante na minha trajetória. Sou grato pelas oportunidades, pelos projetos que construí ao longo desses anos e pela parceria com tantos profissionais talentosos. Saio feliz com tudo o que realizamos juntos e muito motivado para os próximos desafios, especialmente neste novo momento da minha carreira - afirmou o apresentador.

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- O SBT agradece ao profissional pela parceria, dedicação e contribuições ao longo de sua trajetória e deseja sucesso em seus próximos projetos. As portas permanecem abertas para futuras oportunidades de colaboração - disse a emissora em nota.

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Saiba outras movimentações além de Benjamin Back

A Ge TV ganhou um reforço para o início das transmissões da Copa Libertadores. Trata-se do narrador Bruno Cantarelli. O apresentador do famoso "Charla Podcast" estreou no canal da Globo na última quarta-feira (8), na partida entre Palmeiras e Junior Barranquilla, pela primeira rodada do torneio continental.

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Esta não é a primeira vez que Cantarelli trabalha em conjunto com algum canal da emissora carioca. Ele já atua há um tempo com transmissões alternativas de pelo menos um jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. A ação é em parceria com o Premiere.

Além disso, o narrador também é presença frequente em programas da Globo. Volta e meia, ele marca presença em atrações como "Redação Sportv" e "Tá na área".

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