menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

SBT e N Sports definem transmissões da primeira fase da Copa do Mundo

Canais exibem o torneio entre junho e julho

Avatar
Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 28/03/2026
14:19
Atualizado há 38 minutos
SBT será casa da Seleção Brasileira na Copa (Foto: CBF/Divulgação)
imagem cameraSBT exibirá jogos da Seleção Brasileira na Copa (Foto: CBF/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O SBT e a N Sports definiram a grade de jogos da primeira fase da Copa do Mundo. Tiago Leifert e Galvão Bueno comandarão as transmissões do torneio, que acontece entre junho e julho. A programação inclui as três partidas da Seleção Brasileira na fase inicial, contra Marrocos, Haiti e Escócia.

continua após a publicidade

Cobertura completa da Copa

As emissoras fecharam os detalhes da cobertura conjunta do Mundial. Além dos confrontos do Brasil, a grade contempla jogos de Argentina, Holanda e Alemanha na primeira fase. Caso a Itália confirme classificação na repescagem da próxima terça-feira (31), suas partidas também serão exibidas pelos canais.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

SBT e N Sports dividiram o pagamento à FIFA para viabilizar a exibição das partidas em suas plataformas. O investimento total alcançou US$ 25 milhões. As duas primeiras parcelas já foram quitadas. A entidade responsável pela Copa receberá ao menos outras duas parcelas até o início do campeonato.

continua após a publicidade
O primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no dia 13 de junho Foto: Wander Roberto/Gazeta Press
Primeiro jogo da Seleção na Copa será no dia 13 de junho (Foto: Wander Roberto/Gazeta Press)

Narradores presentes no projeto

Das 32 partidas que o SBT transmitirá, Tiago Leifert narrará 22 jogos. Galvão Bueno ficará responsável por apenas dez partidas. O veterano comandará os três confrontos da Seleção Brasileira, a partida de abertura e a final do Mundial.

➡️Fique por dentro de todos os jogos que acontecerão neste sábado (28)!

De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do portal "F5", o SBT continua em busca de um comentarista para fazer dupla com Leifert. Os nomes de ex-jogadores que estão sendo estudados para integrar o programa diário sobre o Mundial não foram revelados.

continua após a publicidade

Programação especial

A ideia é criar um programa diário sobre o torneio, focado em um ideal de pós-jogo e opiniões. O projeto contará com a participação de ex-jogadores com experiência de Copa.

O direto de transmissão adquirido tanto pelo SBT, quanto pela N Sports não será exclusivamente para TV aberta. Contudo, a concorrente Globo terá o direito de transmissão do torneio.

🎰Aposte no próximo jogo da Seleção Brasileira!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias