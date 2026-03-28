SBT e N Sports definem transmissões da primeira fase da Copa do Mundo

O SBT e a N Sports definiram a grade de jogos da primeira fase da Copa do Mundo. Tiago Leifert e Galvão Bueno comandarão as transmissões do torneio, que acontece entre junho e julho. A programação inclui as três partidas da Seleção Brasileira na fase inicial, contra Marrocos, Haiti e Escócia.

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Cobertura completa da Copa

As emissoras fecharam os detalhes da cobertura conjunta do Mundial. Além dos confrontos do Brasil, a grade contempla jogos de Argentina, Holanda e Alemanha na primeira fase. Caso a Itália confirme classificação na repescagem da próxima terça-feira (31), suas partidas também serão exibidas pelos canais.

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SBT e N Sports dividiram o pagamento à FIFA para viabilizar a exibição das partidas em suas plataformas. O investimento total alcançou US$ 25 milhões. As duas primeiras parcelas já foram quitadas. A entidade responsável pela Copa receberá ao menos outras duas parcelas até o início do campeonato.

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Primeiro jogo da Seleção na Copa será no dia 13 de junho (Foto: Wander Roberto/Gazeta Press)

Narradores presentes no projeto

Das 32 partidas que o SBT transmitirá, Tiago Leifert narrará 22 jogos. Galvão Bueno ficará responsável por apenas dez partidas. O veterano comandará os três confrontos da Seleção Brasileira, a partida de abertura e a final do Mundial.

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De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do portal "F5", o SBT continua em busca de um comentarista para fazer dupla com Leifert. Os nomes de ex-jogadores que estão sendo estudados para integrar o programa diário sobre o Mundial não foram revelados.

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Programação especial

A ideia é criar um programa diário sobre o torneio, focado em um ideal de pós-jogo e opiniões. O projeto contará com a participação de ex-jogadores com experiência de Copa.

O direto de transmissão adquirido tanto pelo SBT, quanto pela N Sports não será exclusivamente para TV aberta. Contudo, a concorrente Globo terá o direito de transmissão do torneio.

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