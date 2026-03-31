O SBT e a N Sports anunciaram a contratação Juninho Paulista para comentar a Copa do Mundo 2026. O ex-jogador campeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002 reforça a equipe de transmissão do torneio. Galvão Bueno anunciou a novidade na segunda-feira (30) durante o programa "Galvão FC".

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No ano de 2014, o ex-jogador participou de uma transmissão do torneio como comentarista, desta vez, no Brasil. Na época, Juninho foi contratado por uma emissora britânica.

Time de peso para a Copa

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O investimento faz parte da estratégia das emissoras para grandes eventos esportivos. Juninho Paulista se junta a profissionais como Tiago Leifert, Alexandre Pato, Isa Labate, Mauro Beting, Mauro Naves, Nadine Basttos, Renata Saporito e Wallace Neguerê. Outros nomes ainda serão divulgados.

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Durante o programa, Galvão realiza o anúncio do acerto com o ex-atleta e quais jogos o novo comentarista estará presente:

- Juninho não é só o nosso convidado do programa de hoje. A partir de agora, ele faz parte da nossa equipe da Copa do Mundo. Vai comentar vários jogos, e estaremos juntos em programas com os quatro. Seja bem-vindo - afirmou Galvão Bueno.

O ex-jogador conta com passagem pela CBF, com o cargo de coordenador da Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Transmissões dos jogos

SBT e N Sports exibirão 32 partidas ao vivo do Mundial. A cobertura incluirá todos os jogos da Seleção Brasileira em qualquer fase da competição. O público poderá assistir pela TV aberta no SBT ou pelos canais lineares da N Sports.

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➡️Descubra quais os jogos da Copa do Mundo serão transmitidos pelo SBT e N Sports!

O início da Copa do Mundo está previsto para o dia 11 de junho, com encerramento marcado para 19 de julho. Esta será a maior edição da história do torneio, já que existirão três países-sedes, sendo eles: Estados Unidos, México e Canadá.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho (sábado) contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium. O técnico Carlo Ancelotti afirmou já ter a escalação base definida para o confronto, apesar das lesões na preparação.

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