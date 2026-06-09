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Casa CazéTV anuncia lineup de peso em abertura de evento

Evento contará com abertura de Mc Hariel no jogo do Brasil dia 13

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/06/2026 13:34
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Projeto acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)
Projeto acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

A Copa do Mundo vai ganhar em São Paulo uma experiência inspirada no jeito espontâneo, próximo e interativo que transformou a CazéTV em um fenômeno de audiência. No dia 13 de junho, durante a estreia do Brasil contra o Marrocos, a Casa CazéTV abre as portas no Parque Villa-Lobos propondo uma nova forma de viver os jogos: misturando transmissão ao vivo, creators, entretenimento, música e participação do público em um mesmo ambiente.

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    O projeto reúne conteúdos ao vivo, ativações, interações, convidados, experiências imersivas e convivência em um ambiente pensado para fazer o público se sentir dentro da transmissão. A apresentação fica por conta de Mariana Ayrez, CamilotaXP e Nyvi Estephan, que comandam a programação e conectam o público às atrações, experiências e conteúdos que acontecem ao longo de cada dia de evento.

    Casa CazéTV terá sedes em São Paulo e Rio de Janeiro e receberá até cinco mil pessoas por dia em cada local. (Foto: Reprodução/CazéTV)
    Casa CazéTV terá sedes em São Paulo e Rio de Janeiro e receberá até cinco mil pessoas por dia em cada local. (Foto: Reprodução/CazéTV)

    Estreia da Casa CazéTV

    E para completar essa atmosfera, a programação musical passa a ocupar um papel central na experiência da Casa. A grande abertura, em 13 de junho, será comandada por MC Hariel, Gaab e pelo grupo Prettos, reunindo no palco da Casa CazéTV diferentes expressões da música brasileira que dialogam diretamente com a diversidade do público da plataforma. Enquanto Hariel leva a força do funk paulista, Gaab conecta pagode, R&B e música urbana em um repertório de sucessos que atravessa gerações. Já os Prettos, formados pelos irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, representam a força do samba contemporâneo e serão a banda residente da Casa, marcando presença em todas as datas.

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    No dia 14 de junho, a programação recebe Grelo, um dos artistas mais ouvidos do país na atualidade, e Arlindinho, herdeiro de uma das mais tradicionais famílias do samba brasileiro e nome de destaque da nova geração do gênero. Quando o Brasil enfrenta o Haiti, em 19 de junho, o palco será do Benzadeus, grupo que vem conquistando espaço no cenário nacional ao renovar o pagode com uma linguagem contemporânea e alto poder de conexão com o público.

    A agenda segue em 20 de junho com Kamisa 10, um dos principais representantes da nova safra do pagode, e Fabinho, que completa a noite com um repertório marcado pelo romantismo e pela energia característica do gênero. Os dois se juntam ao grupo Prettos para animar o pós-jogo. No dia 21, é a vez de Henrique & Diego levarem à Casa CazéTV os sucessos que os consolidaram entre os grandes nomes do sertanejo nacional.

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    Já em 24 de junho, MC Livinho assume o palco com sua mistura de funk, pop e música urbana. Três dias depois (27), o público poderá acompanhar o show de Yan, um dos artistas em maior ascensão da nova geração do pagode brasileiro. Ele fará companhia ao grupo Prettos e no dia seguinte (28) a Casa CazéTV encerra sua programação musical de junho com Japa NK trazendo sua sonoridade que transita entre o trap, o funk e a música urbana contemporânea.

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    Realizado pela tm1 com a CazéTV, o projeto contará com telões, áreas de convivência, conteúdos ao vivo, convidados especiais, food park, bares e ativações de patrocinadores integradas à jornada do público.
    Entre as experiências previstas estão o Autoriza o Árbitro, em que os fãs poderão narrar lances históricos como se estivessem na transmissão oficial da CazéTV; o Corte de Craque, espaço de personalização inspirado em cortes e estilos de jogadores; além do Desafio do Gogó, dinâmica criada para descobrir quem consegue sustentar o grito de gol mais longo da Copa.

    Durante os dias de funcionamento, o público também acompanhará conteúdos produzidos diretamente da Casa, com creators, convidados e interações ao vivo com a torcida, reforçando a proposta de transformar o espectador em protagonista da cobertura.

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