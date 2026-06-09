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Ex de Rodrygo termina com cria do Fluminense um dia após chá revelação

Casal estava junto oficialmente desde março

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 07:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Bruna Rotta será mãe pela primeira vez (Foto: Reprodução/Instagram)
Bruna Rotta será mãe pela primeira vez (Foto: Reprodução/Instagram)

Revelado pelo Fluminense, Kauã Elias e a influenciadora Bruna Rotta terminaram o relacionamento um dia após o chá revelação da primeira filha do casal. Os dois estavam juntos oficialmente desde março e aguardavam por Helena.

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    De acordo com Bruna, em entrevista ao portal "Quem", o motivo do término se deu após alguns acontecimentos e possíveis infidelidades do jogador. A influenciadora afirmou que recebeu informações de que o companheiro estaria mantendo contato com outras mulheres e que teria encontros marcados para essa semana.

    Outro fator que contribuiu para o fim foi a postura do jogador no último domingo (7): antes de se juntar a ela para o chá de revelação do bebê, ele compareceu a um evento musical no Rio de Janeiro. A atitude gerou um desentendimento entre o casal, que discutiu ao longo da noite, culminando com a saída do atleta do local em que estavam juntos.

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    Os seguidores do casal já haviam percebido movimentações nas redes do jogador, que apagou todas as publicações ao lado da, até então, namorada e inclusive a postagem que celebrava qual seria o sexo da criança.

    Apesar do término, Bruna ainda mantém as postagens ao lado do jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em suas redes sociais.

    Bruna Rotta
    Bruna namorou Rodrygo, do Real Madrid (Foto: Reprodução / Instagram)

    Relacionamento de Bruna Rotta com Rodrygo Góes

    Antes de engatar o romance com Kauã Elias, Bruna viveu um relacionamento com o atacante Rodrygo Goes, do Real Madrid. O namoro durou cerca de 10 meses e chegou ao fim de forma amigável, segundo pessoas próximas.

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    Apesar do término, os dois mantiveram uma relação respeitosa. Na época, o foco do jogador estava voltado para a carreira na Europa, enquanto a influenciadora se dedicava a projetos pessoais.

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