Narradores, comentaristas, programas… Tudo sobre a Globo na Copa do Mundo Mundial começa no dia 11 de junho, com final marcada para 19 de julho

A Globo prepara uma das maiores operações de cobertura esportiva de sua história para a Copa do Mundo de 2026. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, marcará a primeira edição com 48 seleções e terá cobertura multiplataforma envolvendo TV Globo, Sportv, Globoplay, YouTube e redes sociais.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao todo, a emissora exibirá 55 partidas do Mundial, enquanto os canais sportv terão cobertura completa da competição. A estratégia inclui transmissões em 4K, equipes espalhadas pelos três países-sede, programas especiais e conteúdos exclusivos antes, durante e depois dos jogos.

A edição de 2026 será especial por reunir 48 seleções, 104 jogos e três países-sede. A Globo aposta em uma cobertura integrada entre televisão, streaming e plataformas digitais para acompanhar o maior evento do futebol mundial.

continua após a publicidade

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

O Brasil estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, em New Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

Transmissão em 4K e experiência digital

Todos os 55 jogos exibidos pelo Grupo Globo terão sinal em Ultra HD. Além das transmissões ao vivo, os torcedores terão acesso a reprises, melhores momentos, compactos e partidas completas sob demanda no Globoplay.

Entre os diferenciais anunciados estão:

Todos os jogos da Globo transmitidos em 4K;

transmitidos em 4K; Canal dedicado à Copa ;

; Painel com estatísticas e informações em tempo real;

Acervo completo da competição disponível sob demanda;

Hub exclusivo da Copa no Globoplay ;

; Melhorias de baixa latência para reduzir atrasos nas transmissões.

Time de narradores e comentaristas

A cobertura contará com alguns dos principais nomes do jornalismo esportivo da emissora.

Narradores na Globo

Everaldo Marques (Seleção Brasileira)

Gustavo Villani

Paulo Andrade

Renata Silveira

Rogério Correa

Vinicius Rodrigues

Equipe da Globo para a Copa do Mundo 2026 (Foto: Globo/Estevam Avellar)

Narradores no Sportv

Luiz Carlos Jr

Paulo Andrade

Jader Rocha

Natália Lara

Antero Neto

Dandan Pereira

Isabelly Morais

Comentaristas

Denílson

Maestro Júnior

Ana Thaís Matos

Cristiane Rozeira

Caio Ribeiro

Roger Flores

Eric Faria

Paulo César Vasconcellos

Grafite

Paulo Nunes

Aline Calandrini

Ledio Carmona

Ricardinho

Convidados especiais

A programação também contará com participações de:

Felipão

Renato Augusto

Rafael Sobis

D'Alessandro

Fred Guedes

Jorginho

Rodrygo

Erika Cristiano

Cobertura diretamente dos países-sede

A Globo terá uma estrutura robusta para acompanhar a Copa.

Serão:

Oito equipes cobrindo exclusivamente a Seleção Brasileira; Oito equipes dedicadas às demais seleções; Correspondentes espalhados pelos países-sede; Cobertura in loco de treinos, coletivas e bastidores.

Programas especiais da Copa

A grade contará com atrações inéditas e produções especiais.

Partiu Copa

Programa matinal apresentado por Kelly Costa, Joanna de Assis, Maurício Paulucci e Lucas Gutierrez, responsável por abrir a programação diária com as principais notícias do Mundial.

continua após a publicidade

Troca de Passes Especial Copa

Versão especial do tradicional debate do sportv, comandada por Marcelo Barreto durante o torneio.

Radar da Seleção

Programa diário dedicado ao acompanhamento da Seleção Brasileira, com informações de bastidores, treinamentos, entrevistas e análises.

Convocados

Produção que acompanha as novas estrelas do futebol mundial e os bastidores da preparação da Seleção Brasileira antes da Copa.

Hexa Neles

Programa especial focado na cobertura do dia a dia da Seleção Brasileira durante o Mundial.

Chama o VAR

Série que revisita erros históricos de arbitragem e mostra como a tecnologia poderia ter mudado momentos marcantes do futebol.

Copa e Cozinha

Produção especial que mistura futebol, gastronomia e cultura dos países participantes.

Fatiada

Programa de humor e resenha esportiva exibido na faixa especial da Sessão sportv.

Vai, Brasil!

Conteúdo especial voltado à trajetória da Seleção Brasileira rumo ao Mundial.

Série documental sobre a Seleção

Produção inédita que acompanha os bastidores da preparação da equipe brasileira para a Copa do Mundo de 2026, com acesso exclusivo ao cotidiano do grupo.

Presença forte no YouTube e redes sociais

A Globo também ampliará a cobertura digital durante a Copa. Entre as iniciativas estão:

Programação ao vivo diária no YouTube;

Conteúdos gratuitos sobre todos os jogos;

Reacts de partidas históricas;

Produção de conteúdos para redes sociais em parceria com a Play9;

Equipes espalhadas pelas cidades-sede acompanhando a Seleção e os principais acontecimentos do torneio.

Com transmissões em TV aberta, canais fechados, streaming e plataformas digitais, a Globo aposta em uma cobertura sem precedentes para a Copa do Mundo de 2026, reforçando a integração entre seus veículos e ampliando as opções para os torcedores acompanharem cada momento do torneio.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável