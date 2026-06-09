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Narradores, comentaristas, programas… Tudo sobre a Globo na Copa do Mundo

Mundial começa no dia 11 de junho, com final marcada para 19 de julho

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 06:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Saiba tudo sobre a transmissão da Globo na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Saiba tudo sobre a transmissão da Globo na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A Globo prepara uma das maiores operações de cobertura esportiva de sua história para a Copa do Mundo de 2026. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, marcará a primeira edição com 48 seleções e terá cobertura multiplataforma envolvendo TV Globo, Sportv, Globoplay, YouTube e redes sociais.

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    Ao todo, a emissora exibirá 55 partidas do Mundial, enquanto os canais sportv terão cobertura completa da competição. A estratégia inclui transmissões em 4K, equipes espalhadas pelos três países-sede, programas especiais e conteúdos exclusivos antes, durante e depois dos jogos.

    A edição de 2026 será especial por reunir 48 seleções, 104 jogos e três países-sede. A Globo aposta em uma cobertura integrada entre televisão, streaming e plataformas digitais para acompanhar o maior evento do futebol mundial.

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    O Brasil estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, em New Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

    Transmissão em 4K e experiência digital

    Todos os 55 jogos exibidos pelo Grupo Globo terão sinal em Ultra HD. Além das transmissões ao vivo, os torcedores terão acesso a reprises, melhores momentos, compactos e partidas completas sob demanda no Globoplay.

    Entre os diferenciais anunciados estão:

    • Todos os jogos da Globo transmitidos em 4K;
    • Canal dedicado à Copa;
    • Painel com estatísticas e informações em tempo real;
    • Acervo completo da competição disponível sob demanda;
    • Hub exclusivo da Copa no Globoplay;
    • Melhorias de baixa latência para reduzir atrasos nas transmissões.

    Time de narradores e comentaristas

    A cobertura contará com alguns dos principais nomes do jornalismo esportivo da emissora.

    Narradores na Globo

    • Everaldo Marques (Seleção Brasileira)
    • Gustavo Villani
    • Paulo Andrade
    • Renata Silveira
    • Rogério Correa
    • Vinicius Rodrigues
    Narradores da Globo na Copa do Mundo
    Equipe da Globo para a Copa do Mundo 2026&nbsp;(Foto: Globo/Estevam Avellar)

    Narradores no Sportv

    • Luiz Carlos Jr
    • Paulo Andrade
    • Jader Rocha
    • Natália Lara
    • Antero Neto
    • Dandan Pereira
    • Isabelly Morais

    Comentaristas

    • Denílson
    • Maestro Júnior
    • Ana Thaís Matos
    • Cristiane Rozeira
    • Caio Ribeiro
    • Roger Flores
    • Eric Faria
    • Paulo César Vasconcellos
    • Grafite
    • Paulo Nunes
    • Aline Calandrini
    • Ledio Carmona
    • Ricardinho

    Convidados especiais

    A programação também contará com participações de:

    • Felipão
    • Renato Augusto
    • Rafael Sobis
    • D'Alessandro
    • Fred Guedes
    • Jorginho
    • Rodrygo
    • Erika Cristiano

    Cobertura diretamente dos países-sede

    A Globo terá uma estrutura robusta para acompanhar a Copa.

    Serão:

    1. Oito equipes cobrindo exclusivamente a Seleção Brasileira;
    2. Oito equipes dedicadas às demais seleções;
    3. Correspondentes espalhados pelos países-sede;
    4. Cobertura in loco de treinos, coletivas e bastidores.

    Programas especiais da Copa

    A grade contará com atrações inéditas e produções especiais.

    Partiu Copa

    Programa matinal apresentado por Kelly Costa, Joanna de Assis, Maurício Paulucci e Lucas Gutierrez, responsável por abrir a programação diária com as principais notícias do Mundial.

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    Troca de Passes Especial Copa

    Versão especial do tradicional debate do sportv, comandada por Marcelo Barreto durante o torneio.

    Radar da Seleção

    Programa diário dedicado ao acompanhamento da Seleção Brasileira, com informações de bastidores, treinamentos, entrevistas e análises.

    Convocados

    Produção que acompanha as novas estrelas do futebol mundial e os bastidores da preparação da Seleção Brasileira antes da Copa.

    Hexa Neles

    Programa especial focado na cobertura do dia a dia da Seleção Brasileira durante o Mundial.

    Chama o VAR

    Série que revisita erros históricos de arbitragem e mostra como a tecnologia poderia ter mudado momentos marcantes do futebol.

    Copa e Cozinha

    Produção especial que mistura futebol, gastronomia e cultura dos países participantes.

    Fatiada

    Programa de humor e resenha esportiva exibido na faixa especial da Sessão sportv.

    Vai, Brasil!

    Conteúdo especial voltado à trajetória da Seleção Brasileira rumo ao Mundial.

    Série documental sobre a Seleção

    Produção inédita que acompanha os bastidores da preparação da equipe brasileira para a Copa do Mundo de 2026, com acesso exclusivo ao cotidiano do grupo.

    Presença forte no YouTube e redes sociais

    A Globo também ampliará a cobertura digital durante a Copa. Entre as iniciativas estão:

    • Programação ao vivo diária no YouTube;
    • Conteúdos gratuitos sobre todos os jogos;
    • Reacts de partidas históricas;
    • Produção de conteúdos para redes sociais em parceria com a Play9;
    • Equipes espalhadas pelas cidades-sede acompanhando a Seleção e os principais acontecimentos do torneio.

    Com transmissões em TV aberta, canais fechados, streaming e plataformas digitais, a Globo aposta em uma cobertura sem precedentes para a Copa do Mundo de 2026, reforçando a integração entre seus veículos e ampliando as opções para os torcedores acompanharem cada momento do torneio.

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