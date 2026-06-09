Narradores, comentaristas, programas… Tudo sobre a Globo na Copa do Mundo
Mundial começa no dia 11 de junho, com final marcada para 19 de julho
A Globo prepara uma das maiores operações de cobertura esportiva de sua história para a Copa do Mundo de 2026. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, marcará a primeira edição com 48 seleções e terá cobertura multiplataforma envolvendo TV Globo, Sportv, Globoplay, YouTube e redes sociais.
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Ao todo, a emissora exibirá 55 partidas do Mundial, enquanto os canais sportv terão cobertura completa da competição. A estratégia inclui transmissões em 4K, equipes espalhadas pelos três países-sede, programas especiais e conteúdos exclusivos antes, durante e depois dos jogos.
A edição de 2026 será especial por reunir 48 seleções, 104 jogos e três países-sede. A Globo aposta em uma cobertura integrada entre televisão, streaming e plataformas digitais para acompanhar o maior evento do futebol mundial.
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O Brasil estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, em New Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.
Transmissão em 4K e experiência digital
Todos os 55 jogos exibidos pelo Grupo Globo terão sinal em Ultra HD. Além das transmissões ao vivo, os torcedores terão acesso a reprises, melhores momentos, compactos e partidas completas sob demanda no Globoplay.
Entre os diferenciais anunciados estão:
- Todos os jogos da Globo transmitidos em 4K;
- Canal dedicado à Copa;
- Painel com estatísticas e informações em tempo real;
- Acervo completo da competição disponível sob demanda;
- Hub exclusivo da Copa no Globoplay;
- Melhorias de baixa latência para reduzir atrasos nas transmissões.
Time de narradores e comentaristas
A cobertura contará com alguns dos principais nomes do jornalismo esportivo da emissora.
Narradores na Globo
- Everaldo Marques (Seleção Brasileira)
- Gustavo Villani
- Paulo Andrade
- Renata Silveira
- Rogério Correa
- Vinicius Rodrigues
Narradores no Sportv
- Luiz Carlos Jr
- Paulo Andrade
- Jader Rocha
- Natália Lara
- Antero Neto
- Dandan Pereira
- Isabelly Morais
Comentaristas
- Denílson
- Maestro Júnior
- Ana Thaís Matos
- Cristiane Rozeira
- Caio Ribeiro
- Roger Flores
- Eric Faria
- Paulo César Vasconcellos
- Grafite
- Paulo Nunes
- Aline Calandrini
- Ledio Carmona
- Ricardinho
Convidados especiais
A programação também contará com participações de:
- Felipão
- Renato Augusto
- Rafael Sobis
- D'Alessandro
- Fred Guedes
- Jorginho
- Rodrygo
- Erika Cristiano
Cobertura diretamente dos países-sede
A Globo terá uma estrutura robusta para acompanhar a Copa.
Serão:
- Oito equipes cobrindo exclusivamente a Seleção Brasileira;
- Oito equipes dedicadas às demais seleções;
- Correspondentes espalhados pelos países-sede;
- Cobertura in loco de treinos, coletivas e bastidores.
Programas especiais da Copa
A grade contará com atrações inéditas e produções especiais.
Partiu Copa
Programa matinal apresentado por Kelly Costa, Joanna de Assis, Maurício Paulucci e Lucas Gutierrez, responsável por abrir a programação diária com as principais notícias do Mundial.
Troca de Passes Especial Copa
Versão especial do tradicional debate do sportv, comandada por Marcelo Barreto durante o torneio.
Radar da Seleção
Programa diário dedicado ao acompanhamento da Seleção Brasileira, com informações de bastidores, treinamentos, entrevistas e análises.
Convocados
Produção que acompanha as novas estrelas do futebol mundial e os bastidores da preparação da Seleção Brasileira antes da Copa.
Hexa Neles
Programa especial focado na cobertura do dia a dia da Seleção Brasileira durante o Mundial.
Chama o VAR
Série que revisita erros históricos de arbitragem e mostra como a tecnologia poderia ter mudado momentos marcantes do futebol.
Copa e Cozinha
Produção especial que mistura futebol, gastronomia e cultura dos países participantes.
Fatiada
Programa de humor e resenha esportiva exibido na faixa especial da Sessão sportv.
Vai, Brasil!
Conteúdo especial voltado à trajetória da Seleção Brasileira rumo ao Mundial.
Série documental sobre a Seleção
Produção inédita que acompanha os bastidores da preparação da equipe brasileira para a Copa do Mundo de 2026, com acesso exclusivo ao cotidiano do grupo.
Presença forte no YouTube e redes sociais
A Globo também ampliará a cobertura digital durante a Copa. Entre as iniciativas estão:
- Programação ao vivo diária no YouTube;
- Conteúdos gratuitos sobre todos os jogos;
- Reacts de partidas históricas;
- Produção de conteúdos para redes sociais em parceria com a Play9;
- Equipes espalhadas pelas cidades-sede acompanhando a Seleção e os principais acontecimentos do torneio.
Com transmissões em TV aberta, canais fechados, streaming e plataformas digitais, a Globo aposta em uma cobertura sem precedentes para a Copa do Mundo de 2026, reforçando a integração entre seus veículos e ampliando as opções para os torcedores acompanharem cada momento do torneio.
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