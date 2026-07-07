Senadora que insultou Mbappé acusa atacante de violência de gênero
Parlamentar paraguaia escreve carta aberta em francês ao astro da seleção francesa, pede desculpas públicas e afirma que poderá recorrer à Justiça
A polêmica envolvendo a senadora paraguaia Celeste Amarilla e o atacante Kylian Mbappé ganhou novo desdobramento. Depois de ser alvo de críticas por publicar ofensas racistas contra o camisa 10 da França, a parlamentar escreveu uma carta aberta em francês na qual acusa o jogador de violência de gênero, exige um pedido de desculpas e ameaça recorrer à Justiça.
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A manifestação da senadora acontece dias após Mbappé responder publicamente às declarações da senadora, classificando-a como "mulher desprezível" e "indigna do cargo" que ocupa.
Mesmo após apagar a publicação que deu início à polêmica, Celeste Amarilla afirmou que não pretende encerrar o assunto. Em uma longa carta escrita em francês, a senadora direcionou novas críticas ao atacante e disse que o conflito deixou de ser apenas esportivo.
"O problema é entre ti e mim", escreveu.
Na carta, Amarilla destacou sua relação com a França, país onde estudou durante a infância e a adolescência. Segundo ela, frequentou um colégio francês dos 2 aos 17 anos, aprendeu o idioma, cantava "A Marselhesa" e mantém forte admiração pelo país. A parlamentar também citou viagens recentes a destinos franceses, como Courchevel e Saint-Tropez, para reforçar sua ligação com a cultura local.
Senadora critica declaração de Mbappé
Celeste Amarilla afirmou que sua indignação com Mbappé começou antes da partida entre França e Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Segundo a senadora, uma declaração de Mbappé antes do confronto foi interpretada como um gesto de desrespeito à seleção paraguaia. Para ela, o comentário demonstrava arrogância e desprezo pelo adversário, sentimento que, segundo escreveu, foi compartilhado por muitos paraguaios.
Apesar disso, Amarilla reconheceu erro ao publicar as mensagens racistas contra o jogador. Na carta, afirmou que apagou a publicação ao perceber que estava reproduzindo comportamentos que diz combater.
Pedido de desculpas e ameaça de processo
Mesmo admitindo o erro inicial, a senadora afirmou que espera retratação pública de Mbappé pelas declarações feitas após o episódio.
Segundo Amarilla, o atacante não teria direito de chamá-la de "mulher desprezível" ou "indigna do cargo" sem conhecê-la, classificando essas declarações como violência de gênero.
A carta termina com um aviso de que poderá tomar medidas legais caso o jogador não peça desculpas publicamente. A senadora afirma considerar as declarações ofensivas e sustenta que elas configuram violência de gênero.
Entenda a polêmica
A controvérsia começou após a vitória da França sobre o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Inconformada com a eliminação da seleção paraguaia, a senadora Celeste Amarilla publicou mensagens com ataques racistas direcionados a Kylian Mbappé.
A repercussão foi imediata, com críticas de autoridades, torcedores e entidades ligadas ao futebol. Mbappé respondeu às ofensas nas redes sociais e afirmou que a senadora era uma "mulher desprezível" e "indigna do cargo", além de destacar que ela não representava o povo paraguaio.
Agora, o caso ganha novo capítulo com a carta aberta da parlamentar, que transforma o episódio em embate pessoal entre os dois e admite a possibilidade de levar a disputa aos tribunais.
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