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Senadora que insultou Mbappé acusa atacante de violência de gênero

Parlamentar paraguaia escreve carta aberta em francês ao astro da seleção francesa, pede desculpas públicas e afirma que poderá recorrer à Justiça

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/07/2026 07:50
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Mbappé discute com jogador do Paraguai durante partida da Copa do Mundo.
Mbappé entrou em polêmica com senadora paraguaia após confronto na Copa do Mundo. (Foto: Charly Triballeau / AFP)
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Celeste Amarilla escreveu carta aberta acusando Mbappé de violência de gênero.
Após críticas, ela reconheceu erro em ofensas racistas.
Amarilla exige desculpas públicas e pode tomar medidas legais.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A polêmica envolvendo a senadora paraguaia Celeste Amarilla e o atacante Kylian Mbappé ganhou novo desdobramento. Depois de ser alvo de críticas por publicar ofensas racistas contra o camisa 10 da França, a parlamentar escreveu uma carta aberta em francês na qual acusa o jogador de violência de gênero, exige um pedido de desculpas e ameaça recorrer à Justiça.

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    A manifestação da senadora acontece dias após Mbappé responder publicamente às declarações da senadora, classificando-a como "mulher desprezível" e "indigna do cargo" que ocupa.

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    Mesmo após apagar a publicação que deu início à polêmica, Celeste Amarilla afirmou que não pretende encerrar o assunto. Em uma longa carta escrita em francês, a senadora direcionou novas críticas ao atacante e disse que o conflito deixou de ser apenas esportivo.

    "O problema é entre ti e mim", escreveu.

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    • Na carta, Amarilla destacou sua relação com a França, país onde estudou durante a infância e a adolescência. Segundo ela, frequentou um colégio francês dos 2 aos 17 anos, aprendeu o idioma, cantava "A Marselhesa" e mantém forte admiração pelo país. A parlamentar também citou viagens recentes a destinos franceses, como Courchevel e Saint-Tropez, para reforçar sua ligação com a cultura local.

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    Senadora critica declaração de Mbappé

    Celeste Amarilla afirmou que sua indignação com Mbappé começou antes da partida entre França e Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    Segundo a senadora, uma declaração de Mbappé antes do confronto foi interpretada como um gesto de desrespeito à seleção paraguaia. Para ela, o comentário demonstrava arrogância e desprezo pelo adversário, sentimento que, segundo escreveu, foi compartilhado por muitos paraguaios.

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    Apesar disso, Amarilla reconheceu erro ao publicar as mensagens racistas contra o jogador. Na carta, afirmou que apagou a publicação ao perceber que estava reproduzindo comportamentos que diz combater.

    Pedido de desculpas e ameaça de processo

    Mesmo admitindo o erro inicial, a senadora afirmou que espera retratação pública de Mbappé pelas declarações feitas após o episódio.

    Segundo Amarilla, o atacante não teria direito de chamá-la de "mulher desprezível" ou "indigna do cargo" sem conhecê-la, classificando essas declarações como violência de gênero.

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    A carta termina com um aviso de que poderá tomar medidas legais caso o jogador não peça desculpas publicamente. A senadora afirma considerar as declarações ofensivas e sustenta que elas configuram violência de gênero.

    Entenda a polêmica

    A controvérsia começou após a vitória da França sobre o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Inconformada com a eliminação da seleção paraguaia, a senadora Celeste Amarilla publicou mensagens com ataques racistas direcionados a Kylian Mbappé.

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    Mbappé comemora gol após cobrança de pênalti diante do Paraguai
    Mbappé foi o autor do gol da vitória francesa sobre o Paraguai (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    A repercussão foi imediata, com críticas de autoridades, torcedores e entidades ligadas ao futebol. Mbappé respondeu às ofensas nas redes sociais e afirmou que a senadora era uma "mulher desprezível" e "indigna do cargo", além de destacar que ela não representava o povo paraguaio.

    Agora, o caso ganha novo capítulo com a carta aberta da parlamentar, que transforma o episódio em embate pessoal entre os dois e admite a possibilidade de levar a disputa aos tribunais.

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