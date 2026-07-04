Quantos gols faltam para Mbappé superar recorde de Messi em Copas? Camisa 10 francês balançou as redes nas oitavas e colou no recorde do argentino

A briga pelo posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo ganhou capítulos dramáticos neste sábado (4). Ao marcar de pênalti no confronto das oitavas de final contra o Paraguai, Kylian Mbappé chegou à impressionante marca de 19 gols em Mundiais. O gol fez o craque francês encostar de vez em Lionel Messi, que lidera o ranking de todos os tempos com 20 gols.

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Kylian Mbappé celebra gol nas oitavas de final; atacante precisa de apenas mais duas bolas na rede para superar Messi (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Com a França classificada para as quartas de final, a linha de chegada para o camisa 10 francês assumir o topo do futebol mundial ficou ainda mais curta.

A matemática para o recorde: o que falta para Mbappé?

A situação do atacante francês na tabela histórica de goleadores exige poucos passos para a consagração definitiva:

⚽ Para igualar Messi: Falta 1 gol. Caso balance as redes mais uma vez nesta edição, Mbappé divide o topo histórico com o argentino, somando 20 gols. 🚀 Para ultrapassar Messi: Faltam 2 gols. Se anotar mais dois tentos nas fases finais, o francês chega a 21 gols e vira o maior artilheiro isolado da história das Copas.

Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

A velocidade do atleta impressiona: enquanto Messi precisou de cinco edições (2006 a 2026) para atingir a marca de 20 gols, Mbappé disputa apenas a sua terceira Copa do Mundo (2018, 2022 e 2026).

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Duelo direto também na artilharia de 2026

Além da perseguição no retrospecto geral, o gol diante dos paraguaios acirrou a disputa pela Chuteira de Ouro do atual torneio. Mbappé alcançou os mesmos 7 gols de Lionel Messi nesta edição de 2026, deixando os dois astros empatados na liderança isolada da artilharia da competição.

Com a França se garantindo nas quartas de final para enfrentar Marrocos, e a Argentina viva no chaveamento após superar Cabo Verde, a reta final da Copa do Mundo de 2026 promete um duelo direto, gol a gol, para definir quem termina o ano como o maior goleador da história do torneio da Fifa.

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