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Quantos gols faltam para Mbappé superar recorde de Messi em Copas?

Camisa 10 francês balançou as redes nas oitavas e colou no recorde do argentino

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 20:05
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia
Kylian Mbappé celebra gol nas oitavas de final; atacante precisa de apenas mais duas bolas na rede para superar Messi (Foto: Charly Triballeau / AFP)

A briga pelo posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo ganhou capítulos dramáticos neste sábado (4). Ao marcar de pênalti no confronto das oitavas de final contra o Paraguai, Kylian Mbappé chegou à impressionante marca de 19 gols em Mundiais. O gol fez o craque francês encostar de vez em Lionel Messi, que lidera o ranking de todos os tempos com 20 gols.

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

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    Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França
    Kylian Mbappé celebra gol nas oitavas de final; atacante precisa de apenas mais duas bolas na rede para superar Messi (Foto: Charly Triballeau / AFP)

    Com a França classificada para as quartas de final, a linha de chegada para o camisa 10 francês assumir o topo do futebol mundial ficou ainda mais curta.

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    • A matemática para o recorde: o que falta para Mbappé?

    A situação do atacante francês na tabela histórica de goleadores exige poucos passos para a consagração definitiva:

    1. ⚽ Para igualar Messi: Falta 1 gol. Caso balance as redes mais uma vez nesta edição, Mbappé divide o topo histórico com o argentino, somando 20 gols.
    2. 🚀 Para ultrapassar Messi: Faltam 2 gols. Se anotar mais dois tentos nas fases finais, o francês chega a 21 gols e vira o maior artilheiro isolado da história das Copas.
    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    A velocidade do atleta impressiona: enquanto Messi precisou de cinco edições (2006 a 2026) para atingir a marca de 20 gols, Mbappé disputa apenas a sua terceira Copa do Mundo (2018, 2022 e 2026).

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    Duelo direto também na artilharia de 2026

    Além da perseguição no retrospecto geral, o gol diante dos paraguaios acirrou a disputa pela Chuteira de Ouro do atual torneio. Mbappé alcançou os mesmos 7 gols de Lionel Messi nesta edição de 2026, deixando os dois astros empatados na liderança isolada da artilharia da competição.

    Com a França se garantindo nas quartas de final para enfrentar Marrocos, e a Argentina viva no chaveamento após superar Cabo Verde, a reta final da Copa do Mundo de 2026 promete um duelo direto, gol a gol, para definir quem termina o ano como o maior goleador da história do torneio da Fifa.

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