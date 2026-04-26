Sormani aponta responsável por empate em Santos x Internacional: 'Entregou'
Equipes se enfrentaram pela 13ª rodada do Brasileirão
O Santos empatou com o Bahia em 2 a 2, no último sábado (25), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Cuca chegou a liderar o placar por dois gols de vantagem, mas cedeu o empate. O cenário incomodou o jornalista Fábio Sormani, torcedor declarado do Peixe.
➡️ Rollheiser afirma que vitória do Santos escapou 'por um detalhe' e comemora sua atuação
Por meio de um vídeo publicado no Youtube, o comentarista apontou o goleiro Diógenes como o principal responsável pelo empate. O arqueiro falhou no primeiro gol do Bahia na partida, marcado por Luciano Juba.
➡️ Neymar vira assunto em empate de Bahia e Santos: 'Depois'
— O Diógenes não fez uma defesa. No momento em que ele foi solicitado ele falhou. Entregou. Que gol que ele tomou. Uma bola fraca. O que ele foi fazer? O Santos não tem goleiro. O Diógenes enterrou o Santos. O Bahia estava perdido. A torcida estava vaiando. Mas teve a falha — iniciou o jornalista, antes de completar.
— Aí depois, foi a fez do Veríssimo falhar. Ele teve uma partida desastrosa. Mas o grande responsável do resultado foi o goleiro. Ai meu Deus do céu. Dava para ter vencido esse jogo fora de casa — concluiu.
Como foi Bahia x Santos?
Texto por: Juliana Yamaoka
O Santos começou a partida impondo seu ritmo, com Thaciano comandando as principais ações ofensivas e acionando Rony. Na primeira oportunidade, o atacante finalizou travado e, pouco depois, chegou a ficar cara a cara com o goleiro Léo Vieira, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 19 minutos, o Peixe abriu o placar com Rollheiser, em cobrança de pênalti no canto direito. A penalidade foi marcada após Gabriel Bontempo ser derrubado por Erick Pulga.
Aos 24 minutos, o Bahia quase empatou ao acertar a trave em um chute forte. Já no fim da primeira etapa, Santiago Mingo obrigou Diógenes a fazer boa defesa, com a bola ainda tocando no travessão. O Santos ampliou pouco depois, novamente com Rollheiser, em cobrança de pênalti, após a bola tocar no cotovelo de Ramos Mingo em cruzamento de Thaciano dentro da área.
No segundo tempo, o panorama da partida mudou, com o Bahia reagindo na reta final. Aos 30 minutos, Luciano Juba, que até então pouco havia participado do jogo, marcou um belo gol de falta, sem chances para Diógenes, que estava adiantado. O empate veio na sequência, com Willian José subindo livre para cabecear após cruzamento preciso de Erick Pulga.
Com o empate, a situação do Santos segue delicada nas três competições que disputa simultaneamente. A equipe evidencia maior fragilidade na ausência de seus principais jogadores e volta a expor dificuldades no controle físico e emocional pelo terceiro jogo consecutivo, não consegue administrar a vantagem no placar.
- Matéria
- Mais Notícias