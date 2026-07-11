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Religião, família, carreira… Entenda o significado das tatuagens de Messi

Craque argentino já cobriu diversas tatuagens em sua perna esquerda

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
11/07/2026 09:00
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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: Messi e o filho mais velho, sem camisa, posam na praia; jogador da Argentina exibe tatuagens no braço.
Messi cobriu as tatuagens na perna esquerda (Foto: Reprodução/Instagram)

Lionel Messi, craque argentino que é o maior artilheiro da história das Copas, não possuía nenhuma tatuagem até 2014. De repente, o atleta apareceu com o braço direito totalmente fechado e, posteriormente, fez mais desenhos no corpo.

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    Perto de seu ombro, o atleta tatuou o rosto de Jesus Cristo, simbolizando a sua fé católica. Um pouco abaixo, é possível enxergar uma coroa e um olho, que fazem homenagem à sua esposa e melhor amiga desde a infância em Rosário, Antonella Rocuzzo.

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    Ainda no braço direito, Messi possui uma flor de lótus, além de rosas, que podem ter sido inspiradas na Basílica de Santa Maria del Pi, em Barcelona.

    O braço esquerdo de Messi não tem tatuagens, mas sua perna esquerda possuía vários desenhos que simbolizavam sua carreira, como uma bola de futebol e o número 10. Além disso, a perna de Messi tinha uma espada, ao lado das mãos de seu primeiro filho, Thiago. No entanto, anos depois de fazer as artes, Lionel decidiu cobri-las, deixando apenas uma mancha preta, onde é possível ver somente o número 10 e as mãos de seu primogênito.

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    • Messi sentado no chão, com uma perna flexionada e outra esticada, exibe tatuagens enquanto veste camisa preta, bermuda de moletom bege e tênis branco com detalhes cinza.
    Messi cobriu as tatuagens na perna esquerda (Foto: Reprodução/Instagram)

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    Já na perna direita, Lionel tatuou os nomes e datas de nascimento de seus filhos, Thiago, Mateo e Ciro. No peito e na barriga, Messi não tem tatuagens, mas nas costas tem desenhado o rosto de sua mãe, Celia Maria.

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