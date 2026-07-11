Religião, família, carreira… Entenda o significado das tatuagens de Messi
Craque argentino já cobriu diversas tatuagens em sua perna esquerda
Lionel Messi, craque argentino que é o maior artilheiro da história das Copas, não possuía nenhuma tatuagem até 2014. De repente, o atleta apareceu com o braço direito totalmente fechado e, posteriormente, fez mais desenhos no corpo.
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Perto de seu ombro, o atleta tatuou o rosto de Jesus Cristo, simbolizando a sua fé católica. Um pouco abaixo, é possível enxergar uma coroa e um olho, que fazem homenagem à sua esposa e melhor amiga desde a infância em Rosário, Antonella Rocuzzo.
Ainda no braço direito, Messi possui uma flor de lótus, além de rosas, que podem ter sido inspiradas na Basílica de Santa Maria del Pi, em Barcelona.
O braço esquerdo de Messi não tem tatuagens, mas sua perna esquerda possuía vários desenhos que simbolizavam sua carreira, como uma bola de futebol e o número 10. Além disso, a perna de Messi tinha uma espada, ao lado das mãos de seu primeiro filho, Thiago. No entanto, anos depois de fazer as artes, Lionel decidiu cobri-las, deixando apenas uma mancha preta, onde é possível ver somente o número 10 e as mãos de seu primogênito.
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Já na perna direita, Lionel tatuou os nomes e datas de nascimento de seus filhos, Thiago, Mateo e Ciro. No peito e na barriga, Messi não tem tatuagens, mas nas costas tem desenhado o rosto de sua mãe, Celia Maria.
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