Religião, família, carreira… Entenda o significado das tatuagens de Messi Craque argentino já cobriu diversas tatuagens em sua perna esquerda

Lionel Messi, craque argentino que é o maior artilheiro da história das Copas, não possuía nenhuma tatuagem até 2014. De repente, o atleta apareceu com o braço direito totalmente fechado e, posteriormente, fez mais desenhos no corpo.

➡️ Argentina x Suíça: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

Perto de seu ombro, o atleta tatuou o rosto de Jesus Cristo, simbolizando a sua fé católica. Um pouco abaixo, é possível enxergar uma coroa e um olho, que fazem homenagem à sua esposa e melhor amiga desde a infância em Rosário, Antonella Rocuzzo.

continua após a publicidade

Ainda no braço direito, Messi possui uma flor de lótus, além de rosas, que podem ter sido inspiradas na Basílica de Santa Maria del Pi, em Barcelona.

O braço esquerdo de Messi não tem tatuagens, mas sua perna esquerda possuía vários desenhos que simbolizavam sua carreira, como uma bola de futebol e o número 10. Além disso, a perna de Messi tinha uma espada, ao lado das mãos de seu primeiro filho, Thiago. No entanto, anos depois de fazer as artes, Lionel decidiu cobri-las, deixando apenas uma mancha preta, onde é possível ver somente o número 10 e as mãos de seu primogênito.

continua após a publicidade

Messi cobriu as tatuagens na perna esquerda (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte nos jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Já na perna direita, Lionel tatuou os nomes e datas de nascimento de seus filhos, Thiago, Mateo e Ciro. No peito e na barriga, Messi não tem tatuagens, mas nas costas tem desenhado o rosto de sua mãe, Celia Maria.