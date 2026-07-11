Com Messi, Argentina está escalada para enfrentar a Suíça na Copa do Mundo
Albiceleste luta pro vaga na semifinal contra a Suíça
Com Lionel Messi, a Argentina está escalada para enfrentar a Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado (11). A equipe não sofreu mudanças em relação ao onze que iniciou a partida contra o Egito, pelas oitavas de final.
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Lionel Scaloni optou por escalar a Argentina com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Messi e Julián Álvarez. O treinador elogiou a atuação da Albiceleste diante do Egito apesar da classificação de fase dramática.
No último jogo, o treinador já havia promovido três mudanças na Argentina em relação ao time que entrou em campo contra Cabo Verde. As entradas de Tagliafico, Paredes e Julián Álvarez são mantidas na reta final da competição.
Em caso de classificação, a Argentina irá enfrentar a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo após o triunfo da equipe de Thomas Tuchel sobre a Noruega. Os Três Leões aguardam a definição do adversário de quarta-feira (15).
Como a Suíça enfrenta a Argentina?
Sem Manzambi, a Suíça deve enfrentar a Argentina com Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari, Fabian Rieder e Dan Ndoye; Breel Embolo.
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