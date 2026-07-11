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Com Messi, Argentina está escalada para enfrentar a Suíça na Copa do Mundo

Albiceleste luta pro vaga na semifinal contra a Suíça

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 20:39
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Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo
Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Com Lionel Messi, a Argentina está escalada para enfrentar a Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado (11). A equipe não sofreu mudanças em relação ao onze que iniciou a partida contra o Egito, pelas oitavas de final.

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    Lionel Scaloni optou por escalar a Argentina com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Messi e Julián Álvarez. O treinador elogiou a atuação da Albiceleste diante do Egito apesar da classificação de fase dramática.

    No último jogo, o treinador já havia promovido três mudanças na Argentina em relação ao time que entrou em campo contra Cabo Verde. As entradas de Tagliafico, Paredes e Julián Álvarez são mantidas na reta final da competição.

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    Em caso de classificação, a Argentina irá enfrentar a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo após o triunfo da equipe de Thomas Tuchel sobre a Noruega. Os Três Leões aguardam a definição do adversário de quarta-feira (15).

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