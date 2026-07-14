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Dê suas notas: Espanha surpreende, vence França e está na final da Copa

Espanhóis não enfrentaram dificuldades e venceram por 2 a 0

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 18:07
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Oyarzabal comemora gol marcado na Copa
Oyarzabal comemora gol marcado contra a França na Copa (Imagem: Odd ANDERSEN / AFP)

A Espanha surpreendeu a seleção da França nesta terça-feira (14) e venceu a partida da semifinal da Copa do Mundo, garantindo a vaga como primeira finalista da edição de 2026. Os franceses, que até então não saíram atrás no placar em nenhuma partida da Copa, não conseguiram reverter o placar contra os espanhóis, que ficaram na frente no marcador desde o início do jogo. Com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, a Espanha venceu por 2 a 0 e vai disputar o título.

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    • O primeiro gol da equipe aconteceu logo aos 22 minutos. Lamine Yamal recebeu uma bola pelo alto no lado esquerdo da defesa francesa e, ao tentar dominar, recebeu um chute do lateral francês Lucas Digne, que olhava para cima mirando a bola e não percebeu a aproximação do espanhol quando ergueu a perna para chutar a bola.

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    De Pênalti, Oyarzabal abriu o placar para a Espanha e chegou ao 5º gol na competição. Os espanhóis foram para o segundo tempo com a vantagem no marcador, e não sofreu muito com as chegadas ofensivas dos franceses nos últimos 45 minutos. O atacante Pedro Porro recebeu livre na entrada da área, avançou e finalizou com tranquilidade para fazer o segundo e fechar o placar.

    Os franceses até tentaram chegar no ataque para se diminuir a diferença e, se possível, empatar a partida. O técnico Didier Deschamps promovou mudanças na equipe, e com o ataque comandado por Cherki, Doué e Mbappé, que permaneceu em campo, os franceses não conseguiram fazer muita coisa.

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    No fim, a Espanha venceu e segue para a final, que acontecerá no dia 19 de julho. O time comandado por De La Fuente enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina na outra chave.

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    Oyarzabal comemora gol da Espanha contra a França na Copa do Mundo
    Oyarzabal comemora gol da Espanha contra a França na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Dê suas notas para a França:

    Dê suas notas para a Espanha

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