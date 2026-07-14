França fora da final: quando é a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo?
Espanha venceu a semifinal por 2 a 0 e se garantiu na decisão
A França vai disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. A seleção francesa perdeu para a Espanha por 2 a 0, nesta terça-feira (14), pela semifinal, e agora aguardará a definição do adversário na decisão pelo bronze.
A disputa de terceiro lugar será no sábado (18), às 18h, no horário de Brasília. O adversário da França sairá do duelo entre Inglaterra e Argentina, que se enfrentam na outra semifinal do Mundial. Quem perder o confronto encarará os franceses.
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Na semifinal, a Espanha venceu a França por 2 a 0, com gols de Oyarzabal e Pedro Porro e garantiu vaga na grande final da Copa do Mundo. Já a seleção francesa, que buscava mais uma decisão de Copa do Mundo, terá agora a chance de, no mínimo, encerrar a campanha no pódio.
A final da Copa do Mundo será disputada no domingo, 19 de julho, um dia depois da decisão de terceiro lugar.
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Como foi o jogo que eliminou a França da Copa do Mundo?
A Espanha abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Digne tentou afastar uma bola dentro da área, não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e acertou um chute no atacante espanhol. O árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou firme no canto esquerdo. Mike Maignan acertou o lado, mas não conseguiu alcançar. Vantagem na semifinal da Copa do Mundo.
Pouco depois do gol, a França recebeu outro golpe. Saliba caiu sozinho no gramado e pediu atendimento médico. O defensor já convivia com dores nas costas antes do início da Copa do Mundo e não conseguiu permanecer na partida. Aos 30 minutos, Lacroix entrou em seu lugar.
Deschamps colocou Manu Koné no lugar de Rabiot no intervalo. Depois, promoveu a entrada de Désiré Doué na vaga de Barcola. As mudanças não alteraram o cenário. A Espanha chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, infiltrou pelo lado direito da área e recebeu livre. O lateral tocou na saída de Maignan para fazer 2 a 0. No lance, Lacroix acompanhou apenas a bola e deixou Porro entrar livre na área francesa.
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