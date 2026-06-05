Seleção da Copa do Mundo surpreende com foto oficial para o torneio
Faltam seis dias para a estreia do Mundial
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A seleção da Noruega divulgou nesta sexta-feira (5) sua foto oficial para a Copa do Mundo de 2026. De forma surpreendente, os jogadores foram fotografados vestidos com trajes de vikings em um cenário típico do país escandinavo.
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A delegação norueguesa optou por uma temática que remete às origens históricas da nação para o registro oficial que antecede a participação no torneio. Todos os atletas convocados participaram da produção das imagens, caracterizados com os trajes tradicionais.
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O ensaio fotográfico incluiu o atacante Erling Haaland, do Manchester City, considerado o principal nome da seleção. O jogador antecipou a divulgação oficial ao compartilhar uma das fotografias em suas redes sociais antes da liberação do material completo.
O zagueiro Ostigard, que atua pelo Genoa, posou caracterizado como viking. O meia Odegaard, do Arsenal, participou da produção. O atacante Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, vestiu os trajes vikings para o registro. Veja a foto abaixo:
Noruega na Copa do Mundo
A Seleção da Argentina está presente no Grupo I. A estreia no Mundial acontece no dia 16 de junho, contra o Iraque, às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.
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Além da equipe asiática, Haaland e companhia também enfrentam Senegal e França. Os confrontos estão marcados, respectivamente, para os dias 22 e 26 de junho.
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