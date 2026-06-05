Vozes da Copa: Donan aponta possível 'herói' do hexa da Seleção Brasileira

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Fernando Campos, o Donan, comentarista da Cazé TV, foi o nono entrevistado da série Vozes da Copa, que traz todos os bastidores das transmissões da Copa do Mundo de 2026 para o leitor do Lance!. Responsável por analisar jogos, o comunicador foi sincero ao projetar o futuro da Seleção Brasileira no torneio.

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Para Donan, o atacante Endrick deveria estar entre os titulares no Mundial. Apesar de não acreditar que Carlo Ancelotti faça a mudança antes do primeiro jogo, o comentarista da Cazé TV afirmou que o jovem, de apenas 19 anos, tem tudo para ser a revelação do torneio e o protagonista do Brasil.

— Eu colocaria o Endrick (como titular). Abraçaria ele. Acho que é um cara iluminado. Ficaria com ele jogando como um camisa nove. Mas acho que isso não vai acontecer. Mas o Endrick pode ser a revelação da Copa. Ele pode chegar, atropelar e ser um protagonista. Não consigo enxergar o Brasil sendo campeão sem a influência do Endrick na Copa — afirmou Fernando Campos.

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Além disso, o comentarista também abordou outros temas na entrevista ao Lance!. Alguns dos tópicos foram a convocação da Seleção Brasileira, a presença e função de Neymar, uma análise do grupo do Brasil e as dificuldades de realizar a cobertura do evento. Veja abaixo:

Convocação

— Sofremos bastante com desfalques por lesões. O Militão, Estevão e Rodrygo. Temos atletas importantes de fora. Isso seria impactante para qualquer seleção, por conta do nível deles. Mas tirando isso, acho que a Seleção pode surpreender. Confio muito no Ancelotti. Além disso, acho que temos talento. Vejo o brasileiro com um complexo de vira-lata muito grande, só vendo a grama do vizinho, achando que só tem talento lá — disse o comentarista.

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Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

Neymar na Copa do Mundo

— Pela primeira vez, eu vi uma chance grande de o Neymar não disputar uma Copa do Mundo. Agora, ele é o maior artilheiro da Seleção, um ídolo nacional, mas, a partir do momento em que o Ancelotti passou a não convocá-lo, me gerou um receio. Mas não foi uma surpresa (a convocação) porque é o Neymar. Já cheguei a falar que não o convocaria, mas, na reta final, mudei de ideia. Não dá para falar que foi um absurdo — afirmou.

Grupo da Seleção

— Espero a Seleção passando em primeiro. Mas o jogo contra o Marrocos é chave para isso. Às vezes, o público tem uma visão muito da Europa e, assim, acaba esquecendo potências de outros continentes. Como é o caso do Marrocos, que já se provou em Copa do Mundo. Apesar de ter mudado de técnico, é um time muito forte. Tem Hakimi, Brahim, Bono, mas mesmo assim, acho que o Brasil pode ser superior. Estamos em outra prateleira, mas temos que respeitar os adversários, principalmente o Marrocos — analisou.

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Cobertura da Copa do Mundo

— Estou sem dormir. Muita ansiedade. Vai ser minha primeira Copa do Mundo em estúdio. Trabalhando diretamente com os jogos. A Cazé ter todos os jogos. É a realização de um sonho. Não tem como sair do clichê. É um momento agora de muito estudo e trabalho. Mas estou muito feliz e honrado. É um momento muito especial para a minha carreira — iniciou, antes de completar.

— Fico motivado e é uma oportunidade. Óbvio, quando estamos em evidência, ficamos expostos a críticas e elogios. Algumas, servem para nos ajudar. Precisamos identificá-las. Temos uma responsabilidade muito grande para entregar a melhor cobertura possível. Acho que todo mundo da Cazé TV está dando a garra para conquistar esse público diferente. Vamos tentar trazer o que a gente é, uma leveza, mas com bastante conteúdo — concluiu.

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Vozes da Copa

Além de Fernando Campos, Nadine Basttos, Mauro Naves, Guilherme Beltrão, Mauro Beting, Galvão Bueno, Cristiane Rozeira, Neguerê e Gabriela Martins conversaram com o Lance! sobre a Copa do Mundo de 2026. Confira todos os detalhes no Youtube do Lance!