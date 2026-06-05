Rival da Argentina corta joia do país da Copa do Mundo por lesão

Rival da Argentina, a Jordânia cortou o atacante Ibrahim Sabra dos convocados da Copa do Mundo por uma lesão. Nesta sexta-feira (5), Federação soltou uma nota dizendo que a joia de 20 anos foi diagnosticada com a ruptura dos ligamentos do tornozelo do pé esquerdo.

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- Desejos de recuperação urgente ao jogador Ibrahim Sabra e retorno aos campos no mais breve tempo possível após os exames médicos terem revelado sua lesão com ruptura nos ligamentos do tornozelo do pé esquerdo durante os treinos, o que requer sua submissão a um programa de tratamento e reabilitação no período vindouro, e sua exclusão da lista para a Copa do Mundo de 2026.

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Com a camisa da Jordânia, Ibrahim Sabra tem cinco jogos realizados e um gol marcado em amistoso contra a Costa Rica na Data Fifa de março. O atleta do Lokomotiva Zagreb não era titular, mas sim uma promessa do país.

Estreante na Copa do Mundo, a Jordânia está na chave com Argentina, Áustria e Argélia e tem uma difícil missão contra adversários tradicionais em busca de uma vaga no mata-mata. O confronto com a atual campeã será no dia 27 de junho, em duelo válido pela 3ª rodada do Grupo J.

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