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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Rival da Argentina corta joia do país da Copa do Mundo por lesão

Estreante no Mundial de Clubes perde promessa de 20 anos

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
19:15
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Ibrahim Sabra comemora gol da Jordânia sobre a Costa Rica
imagem cameraIbrahim Sabra comemora gol da Jordânia sobre a Costa Rica (Foto: Issam Jamal/Jordânia FA)
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Rival da Argentina, a Jordânia cortou o atacante Ibrahim Sabra dos convocados da Copa do Mundo por uma lesão. Nesta sexta-feira (5), Federação soltou uma nota dizendo que a joia de 20 anos foi diagnosticada com a ruptura dos ligamentos do tornozelo do pé esquerdo.

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- Desejos de recuperação urgente ao jogador Ibrahim Sabra e retorno aos campos no mais breve tempo possível após os exames médicos terem revelado sua lesão com ruptura nos ligamentos do tornozelo do pé esquerdo durante os treinos, o que requer sua submissão a um programa de tratamento e reabilitação no período vindouro, e sua exclusão da lista para a Copa do Mundo de 2026.

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Com a camisa da Jordânia, Ibrahim Sabra tem cinco jogos realizados e um gol marcado em amistoso contra a Costa Rica na Data Fifa de março. O atleta do Lokomotiva Zagreb não era titular, mas sim uma promessa do país.

Estreante na Copa do Mundo, a Jordânia está na chave com Argentina, Áustria e Argélia e tem uma difícil missão contra adversários tradicionais em busca de uma vaga no mata-mata. O confronto com a atual campeã será no dia 27 de junho, em duelo válido pela 3ª rodada do Grupo J.

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