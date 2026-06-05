Calor não fará Inglaterra mudar estilo de jogo na Copa do Mundo, diz Tuchel

O técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmou que as altas temperaturas previstas para a Copa do Mundo de 2026 não devem provocar mudanças significativas na forma de jogar da equipe. Em entrevista concedida nesta sexta-feira (5), nos Estados Unidos, o treinador reconheceu que o calor pode afetar a intensidade das partidas, mas garantiu que a Inglaterra pretende manter características como a pressão alta sobre os adversários.

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A seleção inglesa realiza sua preparação na Flórida antes da estreia no Mundial e terá pela frente partidas em cidades que podem registrar temperaturas superiores a 35°C durante a fase de grupos. Mesmo diante das condições climáticas, Tuchel descartou alterações profundas no modelo de jogo.

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Pressão alta será mantida

Questionado sobre a possibilidade de adaptar a estratégia da equipe por causa do calor, o treinador afirmou que a Inglaterra seguirá buscando recuperar a posse de bola no campo ofensivo.

— Ainda podemos tentar implementar essa ideia e acho que devemos fazê-lo. Aprendemos com o Mundial de Clubes do ano passado que os jogos perdem intensidade, mas isso não muda completamente a partida. São menos sprints e corridas menos intensas, algo em torno de 15%, mas não o suficiente para alterar totalmente o modelo de jogo — afirmou.

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Segundo Tuchel, as condições climáticas exigirão ajustes naturais durante as partidas, mas não justificam uma mudança radical na proposta da equipe.

— Temos as pausas para hidratação e momentos para recuperar o fôlego. Recuperar a bola no campo de ataque continua tendo valor, mesmo quando isso exige intensidade e envolve riscos — explicou.

Treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel em treino (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Adaptação sem desculpas

O treinador também destacou que calor, umidade e deslocamentos fazem parte do desafio da competição e não devem servir como justificativa para um eventual desempenho abaixo do esperado.

— Será difícil e esperamos disputar uma Copa do Mundo longa. Haverá muitas viagens e adversidades causadas pelo calor e pela umidade. Nossa tarefa é manter a calma, a paciência e nos adaptar às circunstâncias — declarou.

Tuchel acrescentou que vários jogadores do elenco já estão acostumados a atuar sob temperaturas elevadas, o que pode facilitar o processo de adaptação durante o torneio.

Atacante da Inglaterra, Harry Kane em treino (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Confiança em elenco vencedor

O técnico também ressaltou a experiência do grupo inglês, lembrando que boa parte dos convocados conquistou títulos por seus clubes na temporada.

— Estamos muito felizes por ter tantos vencedores no elenco. Isso aumenta a confiança de forma natural. Os jogadores sabem lidar com a pressão porque já passaram por finais e decisões importantes — disse.

Vice-campeã da Eurocopa de 2024, a Inglaterra busca seu segundo título mundial. A equipe está no Grupo L da Copa do Mundo e fará a estreia contra a Croácia no dia 17 de junho, em Dallas. Na sequência, enfrentará Gana, em Boston, e Panamá, em Nova Jersey.

Antes do início da competição, os ingleses ainda disputarão amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica. A delegação transferirá sua base para Kansas City no dia 13 de junho, onde permanecerá durante o Mundial.

Treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel em treino (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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