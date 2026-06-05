Chuteira de Messi para a Copa do Mundo de 2026 viraliza: 'Absurda'

O atacante Lionel Messi divulgou, nesta sexta-feira (5), imagens da chuteira que irá usar durante a Copa do Mundo de 2026. O lançamento da marca Adidas é uma homenagem ao argentino e carrega o nome de "O último tango", em referência ao último Mundial do jogador.

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A novidade foi compartilhada por Messi, por meio de uma publicação nas redes sociais em parceria com a patrocinadora. A chuteira é do modelo F50, sendo predominantemente branca e tendo detalhes em azul e dourado.

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O modelo faz referência a um usado pelo camisa 10 na Copa do Mundo de 2006. O torneio marcou a estreia do jogador em mundiais. Deste então, Messi não ficou de fora de nenhuma edição, sendo protagonista da Argentina em 2010, 2014, 2018 e 2022, ano em que conquistou o título.

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Nas redes sociais, torcedores reagiram ao lançamento com elogios. Veja a repercussão abaixo:

A chuteira especial que o Lionel Messi vai usar na Copa do Mundo.



A chuteira se chama "El Último Tango"



ABSURDA! 🥶🇦🇷 pic.twitter.com/3ndq8sP6GT — DataFut (@DataFutebol) June 5, 2026

A última chuteira que Lionel Messi irá calçar em Copa do Mundo.



"El Último Tango" pic.twitter.com/tZaq3DJeSk — Portal Messi (@PortalMessi) June 5, 2026

Essa chuteira que a adidas fez para o Messi disputar a sua última Copa do mundo está muito linda https://t.co/odZku1opVK — GETÊ FLA (@gtmtts41) June 5, 2026

Alguém sabe qual a tecnologia que a Adidas usou na chuteira do Lionel Messi pra que ele utilize ela sem amarrar nenhum cadarço? https://t.co/OqObjrUWOE — GALINHO (@GALINHO_FLA) June 5, 2026

Chuteira do Messi para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

Messi e Argentina na Copa do Mundo

A Seleção da Argentina está presente no Grupo J. A estreia no Mundial acontece no dia 16 de junho, contra a Argélia, às 11h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

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Além da equipe africana, Messi e companhia também enfrentam a Áustria e a Jordânia. Determinados confrontos estão marcados, respectivamente, para os dias 22 e 27 de junho.

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