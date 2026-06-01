A transmissão do amistoso entre Brasil e Panamá no último domingo (31), no Maracanã, registrou os maiores índices de audiência do futebol na TV Globo em 2026, tanto na praça de São Paulo quanto no Rio de Janeiro. A partida marcou o último compromisso da equipe em território nacional antes do embarque para a Copa do Mundo.

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Em São Paulo, a exibição do confronto (com bola rolando das 18h30 às 20h28) registrou 28 pontos de média e 48% de participação, representando um aumento de 100% na média da faixa horária em comparação com os quatro domingos anteriores. O índice consolidou-se como a maior audiência de um amistoso da Seleção na capital paulista em quase dois anos, além de bater o recorde da faixa aos domingos desde 30 de outubro de 2022, data em que foi realizado o segundo turno das eleições presidenciais.

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No Rio de Janeiro, os números foram ainda mais expressivos. A vitória brasileira alcançou 30 pontos de audiência e 48% de participação, o que significou um crescimento de 88% na média do horário em relação aos quatro domingos precedentes. O resultado estabeleceu o novo recorde de audiência e participação da faixa em 2026 e a maior marca aos domingos na praça fluminense desde julho de 2019.

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Ancelotti comandou a equipe do Brasil em amistoso contra o Panamá, no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Como foi o jogo entre Brasil e Panamá no Maracanã?

O primeiro tempo entre Brasil e Panamá foi marcado por um início promissor da Seleção, mas também por momentos de instabilidade. Vini Jr abriu o placar logo aos dois minutos, mas, aos 13, o Panamá empatou em cobrança de falta de Murillo, que desviou em Matheus Cunha e enganou Alisson. O gol deu confiança aos panamenhos, que passaram a controlar mais a posse de bola e encontraram facilidades diante de um Brasil pouco agressivo na marcação e sem conseguir pressionar o adversário no campo de ataque. Antes da parada técnica, a equipe de Carlo Ancelotti até ensaiou uma melhora, mas demorou a engrenar e seguiu sem grande inspiração. O destaque brasileiro continuou sendo Vini Jr, que, aos 38 minutos, fez mais uma grande jogada ao acertar um belo cruzamento para Casemiro se antecipar à defesa e marcar. Apesar de alguns bons momentos individuais, a impressão deixada pela Seleção nos primeiros 45 minutos foi a de uma equipe atuando em ritmo de amistoso, com o freio de mão puxado, oferecendo espaços ao Panamá, que ainda conseguiu assustar em duas oportunidades.

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Com dez alterações promovidas por Carlo Ancelotti, o Brasil voltou para o segundo tempo com mais intensidade e pressão sobre a defesa do Panamá. A postura ofensiva deu resultado logo aos sete minutos, quando Rayan aproveitou um erro do goleiro adversário, dominou a bola e acertou um belo chute colocado da lateral da área para marcar um golaço. Se Vini Jr foi o destaque da primeira etapa, Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. Com amplo domínio da partida, a Seleção ampliou o placar com Paquetá, Thiago — em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio atacante após um lindo drible no zagueiro panamenho — e Danilo Santos, fechando a goleada brasileira no Maracanã. Os panamenhos ainda fizeram o segundo com Harvey.

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