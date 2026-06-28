Messi comemora classificação da Argentina para mata-mata: 'Seguimos' Atacante atinge marco histórico nesta edição de Copa do Mundo

Lionel Messi saiu do banco de reservas e marcou mais um gol na Copa do Mundo para coroar a vitória da Argentina. A seleção sul-americana derrotou Jordânia por 3 a 1 neste sábado (28), na terceira e última rodada da fase de grupos, e terminou a chave com aproveitamento perfeito.

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O camisa 10 entrou em campo no segundo tempo e, com pouco mais de meia hora, converteu falta para marcar o terceiro gol da partida. O tento elevou para 19 sua marca como maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

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Classificação da Argentina e recorde de Messi

A seleção argentina avançou em primeiro lugar no grupo. Messi marcou seis gols em três partidas e celebrou a classificação nas redes sociais: "Mais uma vitória para concluir a fase de grupos. Ainda estamos juntos."

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Além da artilharia, Messi alcançou outro feito inédito: tornou-se o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas de Mundiais. O recorde anterior pertencia ao brasileiro Jairzinho, que balançou a rede em seis jogos na Copa de 1970. O francês Just Fontaine também havia marcado em seis partidas seguidas, na Copa de 1958.

Adversário nas oitavas

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Na segunda fase, a Argentina enfrentará Cabo Verde. A partida está marcada para sexta-feira (3/0), às 19h (horário de Brasília), em Miami. Quem avançar neste confronto terá pela frente, nas oitavas de final, Austrália ou Egito.

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O atacante e ídolo da Argentina, Lionel Messi, somou 13 gols e oito assistências em 16 jogos disputados pelo Inter Miami, seu atual clube, nesta temporada de 2026. Em caso de vitória sobre Cabo Verde, o ex-Barcelona e PSG enfrentará o vencedor da partida entre Egito e Austrália pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em vitória da Argentina, que garantiu classificação, Messi supera recorde histórico (Foto: Paul Ellis/AFP)

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