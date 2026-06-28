Quais jogos da segunda fase da Copa do Mundo vão passar na Globo? Emissora tem os direitos de metade das partidas

A segunda fase da Copa do Mundo começa neste domingo (28) com o duelo entre África do Sul e Canadá e, mesmo sem os direitos de transmissão desse jogo, a Globo vai exibir grandes confrontos do mata-mata. Além de todas as partidas da Seleção Brasileira, a emissora vai transmitir duelos de seleções como Alemanha, Espanha e Argentina.

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Disputando audiência com a CazéTV e o SBT ao longo do torneio, a Globo terá, no total, os direitos de até 57 jogos. Na segunda fase, a empresa exibirá oito das 16 partidas. A primeira delas será justamente Brasil x Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h, com a narração de Everaldo Marques. No mesmo dia, a emissora também vai passar Alemanha x Paraguai, às 17h30 (de Brasília).

Saiba quais serão os jogos da Globo na segunda fase da Copa do Mundo

Segunda-feira (29/06)

Brasil x Japão - 14h00

Alemanha x Paraguai - 17h30

Terça-feira (30/06)

Costa do Marfim x Noruega - 14h00

México x Equador - 22h00

Quarta-feira (01/07)

Bélgica x Senegal - 17h00

Quinta-feira (02/07)

Espanha x Áustria - 16h00

Sexta-feira (03/07)

Austrália x Egito - 15h00

Argentina x Cabo Verde - 19h00

O Brasil enfrentará o japão na próxima segunda-feira (29) e terá transmissão da globo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo

O próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo é o Japão, na segunda-feira (29), pelos 16 avos de final. Com o chaveamento se desenrolando, as projeções de enfrentamento da Seleção Brasileira começaram a repercutir na imprensa esportiva.

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Durante a transmissão de Panamá x Inglaterra, nesta sexta-feira (27), Everaldo Marques foi avisado do gol da Croácia contra Gana. Com o resultado, a última seleção a eliminar o Brasil na Copa do Mundo de 2022 pode enfrentar a Seleção Brasileira nas quartas de final.

Em tom de brincadeira, o narrador demonstrou desespero com o possível confronto e deu um belo grito de "Nãooo". A comentarista, também brincando, lamentou. Maestro Júnior, em outro tom, alertou: "ninguém morre nos devendo".

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