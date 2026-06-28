Deschamps faz auxiliar da França chorar com carta emocionante; veja Comandante da Seleção Francesa não esteve presente no último jogo

O técnico Didier Deschamps retornou a Boston, neste sábado (27), após cumprir o funeral da mãe, Ginette Deschamps, na França. No mesmo dia, um documentário da beIN Sports revelou uma carta escrita por ele ao auxiliar Guy Stéphan, parceiro de trabalho desde 2009, que levou o assistente às lágrimas.

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A divulgação da mensagem ocorre em momento de alto valor simbólico para a dupla: esta é a última Copa do Mundo em que trabalharão juntos no comando da seleção francesa. A especulação no meio esportivo é que Zinedine Zidane assuma o posto após o encerramento do torneio.

A carta havia sido escrita antes do início da Copa e foi revelada justamente antes de Deschamps deixar o time nas mãos de Stéphan para embarcar ao funeral de Ginette, realizado na sexta-feira (26) em cerimônia restrita à família. A mãe do treinador morreu na terça-feira (23). O retorno de Deschamps aos Estados Unidos foi acertado diretamente com o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, que estava no centro de treinamento da equipe quando a notícia chegou. A causa da morte não foi informada.

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Atual comandante da França, Deschamps, assumiu a seleção em 2012 (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

Parceria de 17 anos em foco

Na mensagem, Deschamps discorre sobre a trajetória dos dois, que estão juntos na seleção desde 2012 e conquistaram o título mundial na Rússia, em 2018.

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- A nossa ligação atingiu um nível tal que já não precisamos de falar há muito tempo; muitas vezes, basta um olhar para nos entendermos. Também passamos por momentos difíceis. A cada adversidade, suas convicções e valores jamais vacilaram. Oferecer-lhe este cargo de auxiliar técnico foi, sem dúvida, uma das melhores decisões que tomei na minha carreira", escreveu o treinador.

Ao terminar a leitura, Stéphan não conteve a emoção.

- É raro eu demonstrar meus sentimentos, mas preciso enxugar as lágrimas agora", disse o auxiliar.

Deschamps encerrou a carta com uma declaração de confiança para o período em que esteve ausente:

- Foi um verdadeiro privilégio, uma honra compartilhar esses momentos com você. Mas esta aventura não acabou; nos Estados Unidos, você fará tudo o que puder para alcançar o objetivo que almejamos. Acredito sinceramente que estávamos destinados a nos dar bem. - conclui o técnico da França.

Goleada da França e próximo confronto de Deschamps

Com Stéphan no comando técnico, a França derrotou a Noruega por 4 a 1 na sexta-feira (26), pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo. O auxiliar prestou homenagem ao amigo após a vitória e descreveu o clima dentro do elenco. "Estamos muito felizes que ele esteja de volta tão cedo. Os jogadores fizeram o que era necessário. Eles ficaram muito abalados. Didier conversou com eles, explicou que estava de luto e que precisava partir. Naturalmente, dada a forte ligação entre eles, os jogadores quiseram fazer algo de bom", comentou Stéphan.

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Deschamps e Stéphan voltam a trabalhar juntos na preparação para o próximo compromisso da equipe; o duelo contra a Suécia, marcado para a terça-feira (01/07) às 18h (horário de Brasília), em Nova Jersey. O jogo vale a classificação às oitavas de final do Mundial.

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