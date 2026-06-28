CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da segunda fase da Copa
Chaveamento do mata-mata já está desenhado
A segunda fase da Copa do Mundo começa neste domingo (28) e a CazéTV, Globo e SBT já definiram quais serão os duelos transmitidos. Com permissões contratuais distintas sobre os direitos das partidas, as emissoras divulgaram quais duelos vão passar em suas respectivas telas.
➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!
O mata-mata será iniciado com o jogo entre África do Sul e Canadá, sendo o único confronto deste domingo (28). A partir da próxima segunda-feira (29), serão realizados pelo menos dois duelos ao dia, e certos jogos terão prioridade na grade das empresas. O Brasil joga na segunda-feira (29) contra o Japão às 14h (de Brasília) em Houston, nos Estados Unidos.
Quais serão os jogos da CazéTV na segunda fase da Copa do Mundo?
A CazéTV, como única detentora de todos os 104 jogos do torneio, terá exclusividade em oito partidas da segunda fase da Copa do Mundo. Entre elas estão os duelos de França, Portugal, Inglaterra e Holanda.
Confira todos os jogos da Copa do Mundo que serão transmitidos pela CazéTV na segunda fase do torneio:
Domingo (28/6)
- África do Sul x Canadá - 16h00 (exclusivo)
Segunda-feira (29/06)
- Brasil x Japão - 14h00
- Alemanha x Paraguai - 17h30
- Holanda x Marrocos - 22h00 (exclusivo)
Terça-feira (30/06)
- Noruega x Costa do Marfim - 14h00
- França x Suécia - 18h00 (exclusivo)
- México x Equador - 22h00
Quarta-feira (01/07)
- Inglaterra x RD Congo - 13h00 (exclusivo)
- Bélgica x Senegal - 17h00
- Estados Unidos x Bósnia - 21h00 (exclusivo)
Quinta-feira (02/07)
- Espanha x Áustria - 16h00
- Portugal x Croácia - 20h00 (exclusivo)
- Suíça x Argélia - 00h00 (exclusivo)
Sexta-feira (03/07)
- Austrália x Egito - 15h00
- Argentina x Cabo Verde - 19h00
- Colômbia x Gana - 22h30 (exclusivo)
Quais serão os jogos da Globo na segunda fase da Copa do Mundo?
Segunda-feira (29/06)
- Brasil x Japão - 14h00
- Alemanha x Paraguai - 17h30
Terça-feira (30/06)
- Costa do Marfim x Noruega - 14h00
- México x Equador - 22h00
Quarta-feira (01/07)
- Bélgica x Senegal - 17h00
Quinta-feira (02/07)
- Espanha x Áustria - 16h00
Sexta-feira (03/07)
- Austrália x Egito - 15h00
- Argentina x Cabo Verde - 19h00
Quais serão os jogos do SBT e N Sports na segunda fase da Copa do Mundo?
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Segunda-feira (29/06)
- Brasil x Japão - 14h00
- Alemanha x Paraguai - 17h30
Terça-feira (30/06)
- Costa do Marfim x Noruega - 14h00
Quarta-feira (01/07)
- Bélgica x Senegal - 17h00
Quinta-feira (02/07)
- Espanha x Áustria - 16h00
Sexta-feira (03/07)
- Argentina x Cabo Verde - 19h00
🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre