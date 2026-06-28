CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da segunda fase da Copa Chaveamento do mata-mata já está desenhado

A segunda fase da Copa do Mundo começa neste domingo (28) e a CazéTV, Globo e SBT já definiram quais serão os duelos transmitidos. Com permissões contratuais distintas sobre os direitos das partidas, as emissoras divulgaram quais duelos vão passar em suas respectivas telas.

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O mata-mata será iniciado com o jogo entre África do Sul e Canadá, sendo o único confronto deste domingo (28). A partir da próxima segunda-feira (29), serão realizados pelo menos dois duelos ao dia, e certos jogos terão prioridade na grade das empresas. O Brasil joga na segunda-feira (29) contra o Japão às 14h (de Brasília) em Houston, nos Estados Unidos.

Brasil vai enfrentar o Japão na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Quais serão os jogos da CazéTV na segunda fase da Copa do Mundo?

A CazéTV, como única detentora de todos os 104 jogos do torneio, terá exclusividade em oito partidas da segunda fase da Copa do Mundo. Entre elas estão os duelos de França, Portugal, Inglaterra e Holanda.

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Confira todos os jogos da Copa do Mundo que serão transmitidos pela CazéTV na segunda fase do torneio:

Domingo (28/6)

África do Sul x Canadá - 16h00 (exclusivo)

Segunda-feira (29/06)

Brasil x Japão - 14h00 Alemanha x Paraguai - 17h30 Holanda x Marrocos - 22h00 (exclusivo)

Terça-feira (30/06)

Noruega x Costa do Marfim - 14h00

França x Suécia - 18h00 (exclusivo)

México x Equador - 22h00

Quarta-feira (01/07)

Inglaterra x RD Congo - 13h00 (exclusivo)

Bélgica x Senegal - 17h00

Estados Unidos x Bósnia - 21h00 (exclusivo)

Quinta-feira (02/07)

Espanha x Áustria - 16h00

Portugal x Croácia - 20h00 (exclusivo)

Suíça x Argélia - 00h00 (exclusivo)

Sexta-feira (03/07)

Austrália x Egito - 15h00 Argentina x Cabo Verde - 19h00 Colômbia x Gana - 22h30 (exclusivo)

Quais serão os jogos da Globo na segunda fase da Copa do Mundo?

Segunda-feira (29/06)

Brasil x Japão - 14h00

Alemanha x Paraguai - 17h30

Terça-feira (30/06)

Costa do Marfim x Noruega - 14h00

México x Equador - 22h00

Quarta-feira (01/07)

Bélgica x Senegal - 17h00

Quinta-feira (02/07)

Espanha x Áustria - 16h00

Sexta-feira (03/07)

Austrália x Egito - 15h00

Argentina x Cabo Verde - 19h00

Quais serão os jogos do SBT e N Sports na segunda fase da Copa do Mundo?

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Segunda-feira (29/06)

Brasil x Japão - 14h00

Alemanha x Paraguai - 17h30

Terça-feira (30/06)

Costa do Marfim x Noruega - 14h00

Quarta-feira (01/07)

Bélgica x Senegal - 17h00

Quinta-feira (02/07)

Espanha x Áustria - 16h00

Sexta-feira (03/07)

Argentina x Cabo Verde - 19h00

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