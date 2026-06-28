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CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da segunda fase da Copa

Chaveamento do mata-mata já está desenhado

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 12:49
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Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
CazéTV, Globo e SBT possuem os direitos dos jogos da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

A segunda fase da Copa do Mundo começa neste domingo (28) e a CazéTVGlobo SBT já definiram quais serão os duelos transmitidos. Com permissões contratuais distintas sobre os direitos das partidas, as emissoras divulgaram quais duelos vão passar em suas respectivas telas.

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    O mata-mata será iniciado com o jogo entre África do Sul e Canadá, sendo o único confronto deste domingo (28). A partir da próxima segunda-feira (29), serão realizados pelo menos dois duelos ao dia, e certos jogos terão prioridade na grade das empresas. O Brasil joga na segunda-feira (29) contra o Japão às 14h (de Brasília) em Houston, nos Estados Unidos.

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    Brasil vai enfrentar o Japão na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    Quais serão os jogos da CazéTV na segunda fase da Copa do Mundo?

    CazéTV, como única detentora de todos os 104 jogos do torneio, terá exclusividade em oito partidas da segunda fase da Copa do Mundo. Entre elas estão os duelos de França, Portugal, Inglaterra e Holanda.

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    Confira todos os jogos da Copa do Mundo que serão transmitidos pela CazéTV na segunda fase do torneio:

    Domingo (28/6)

    • África do Sul x Canadá - 16h00 (exclusivo)

    Segunda-feira (29/06)

    1. Brasil x Japão - 14h00
    2. Alemanha x Paraguai - 17h30
    3. Holanda x Marrocos - 22h00 (exclusivo)

    Terça-feira (30/06)

    • Noruega x Costa do Marfim - 14h00
    • França x Suécia - 18h00 (exclusivo)
    • México x Equador - 22h00

    Quarta-feira (01/07)

    • Inglaterra x RD Congo - 13h00 (exclusivo)
    • Bélgica x Senegal - 17h00
    • Estados Unidos x Bósnia - 21h00 (exclusivo)

    Quinta-feira (02/07)

    • Espanha x Áustria - 16h00
    • Portugal x Croácia - 20h00 (exclusivo)
    • Suíça x Argélia - 00h00 (exclusivo)

    Sexta-feira (03/07)

    1. Austrália x Egito - 15h00
    2. Argentina x Cabo Verde - 19h00
    3. Colômbia x Gana - 22h30 (exclusivo)

    Quais serão os jogos da Globo na segunda fase da Copa do Mundo?

    Segunda-feira (29/06)

    • Brasil x Japão - 14h00
    • Alemanha x Paraguai - 17h30

    Terça-feira (30/06)

    • Costa do Marfim x Noruega - 14h00
    • México x Equador - 22h00

    Quarta-feira (01/07)

    • Bélgica x Senegal - 17h00

    Quinta-feira (02/07)

    • Espanha x Áustria - 16h00

    Sexta-feira (03/07)

    • Austrália x Egito - 15h00
    • Argentina x Cabo Verde - 19h00

    Quais serão os jogos do SBT e N Sports na segunda fase da Copa do Mundo?

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    Segunda-feira (29/06)

    • Brasil x Japão - 14h00
    • Alemanha x Paraguai - 17h30

    Terça-feira (30/06)

    • Costa do Marfim x Noruega - 14h00

    Quarta-feira (01/07)

    • Bélgica x Senegal - 17h00

    Quinta-feira (02/07)

    • Espanha x Áustria - 16h00

    Sexta-feira (03/07)

    • Argentina x Cabo Verde - 19h00

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