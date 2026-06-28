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Copa do Mundo: Portugal homenageia Diogo Jota em jogo contra Croácia

Próximo adversário de Portugal será a Croácia pela Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
28/06/2026 10:17
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Diogo Jota será homenageado novamente nesta Copa, desta vez, em Portugal x Croácia (Foto: Reprodução/Instagram)
Atleta sofreu um acidente de carro há um ano (Foto: Reprodução/Instagram)

A seleção de Portugal vai enfrentar a Croácia nas oitavas de final da Copa do Mundo, na véspera de um ano da morte de Diogo Jota. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira (02), às 20h (de Brasília), em Toronto, no Canadá. O técnico Roberto Martínez declarou que o ex-atacante é "o maior estímulo que temos" e que a equipe quer "ganhar a Copa do Mundo por ele".

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    • A data tem peso simbólico: Diogo Jota faleceu em 3 de julho de 2025, em um acidente de carro na Espanha. O embate contra os croatas, portanto, ocorrerá exatamente na véspera do primeiro aniversário de sua morte. Portugal chegou às oitavas após empatar por 0 a 0 com a Colômbia e terminar como segundo colocado do Grupo K. Se avançasse em primeiro lugar, o adversário seria Gana, e a partida seria no próprio dia 3 de julho.

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    Jogadores de Portugal prestarão homenagem em 'Jogo de Diogo Jota' (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Jogadores de Portugal prestarão homenagem em 'Jogo de Diogo Jota' (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Homenagens em Portugal x Croácia e no restante da Copa

    Martínez descreveu o atacante como símbolo da seleção e afirmou que a partida será tratada como o "Jogo do Diogo Jota":

    - Obviamente, é difícil todo dia no treino. Sempre tem momentos em que o Diogo Jota volta à nossa memória. Então eu não diria que o aniversário precisa ser especialmente difícil. Eu diria que é um pouco de celebração. Acho que precisamos homenagear o Diogo Jota. É um momento para valorizar que tudo o que começamos nessa equipe começou com ele. Ganhamos a Liga das Nações com ele. Ele é provavelmente o símbolo e a luz, o maior estímulo que temos - afirmou o treinador em entrevista coletiva.

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    Desde a estreia do torneio, Portugal mantém homenagens ao ex-atacante. No primeiro jogo, um empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, os pais de Jota, Joaquim e Isabel Silva, foram convidados de honra da Federação Portuguesa de Futebol. Na rodada seguinte, na vitória por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, uma imagem do jogador foi exibida no telão ao fim da execução do hino português.

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    - Queremos ganhar a Copa do Mundo por ele. E acho que o aniversário é só um momento que transforma o jogo no 'Jogo do Diogo Jota'. Não é um momento difícil. A dificuldade é todo dia, quando ele não está aqui fisicamente. Mas quando ele está com a gente, somos um time mais forte. E provavelmente em momentos como esse, quando você não ganha um jogo, a lembrança do desejo e da crença dele fica muito clara na nossa presença - completou Martínez.

    Carreira e trajetória

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    Diogo Jota iniciou a formação em clubes de base em Portugal e saiu do país aos 20 anos rumo ao Atlético de Madrid. Tornou-se um dos principais nomes da sua geração no Liverpool, clube pelo qual o Wolverhampton recebeu 44,7 milhões de euros (R$ 286 milhões) em 2020. Pelo time inglês, conquistou duas Copas da Liga Inglesa (2022 e 2024), uma Copa da Inglaterra (2022) e uma Premier League (2024/25). Ao todo, marcou 65 gols em 182 partidas pelo Liverpool. Uma lesão na panturrilha o impediu de disputar a Copa do Mundo de 2022.

    Pela seleção portuguesa, estreou em 2019, ano em que venceu a primeira Liga das Nações ao lado de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rui Patrício e Rúben Dias. O título foi repetido em 2025. Ao todo, marcou 14 gols em 49 partidas com a camisa de Portugal.

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    O acidente que ceifou sua vida, em 3 de julho de 2025, em Zamora, na Espanha, também vitimou seu irmão André Silva, jogador do Penafiel, da segunda divisão portuguesa. Os dois estavam em uma Lamborghini quando o carro saiu da via e pegou fogo. Jota deixou a esposa e três filhos.

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