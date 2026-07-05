Cristiano Ronaldo exalta Lamine Yamal antes de decisão na Copa Jogador falou sobre a pressão sofrida pelo destaque da Espanha

Cristiano Ronaldo exaltou Lamine Yamal em coletiva de imprensa, realizada às vésperas da decisão entre Portugal e Espanha pelas oitavas de final da Copa do Mundo. CR7 exaltou o talento do jovem jogador, mas fez um alerta em cima da pressão que está sendo colocada na joia.

- O Lamine está muito bem, tem um talento enorme. Deixem o garoto crescer. Não coloquem tanta pressão em cima dele. Ele tem muito talento e certamente vai ganhar muitos títulos coletivos e individuais - disse Cristiano Ronaldo.

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Para CR7, Yamal reúne todas as condições para marcar época no futebol, desde que tenha tranquilidade para seguir seu processo de desenvolvimento. Cristiano Ronaldo também falou sobre o talento e a necessidade dos torcedores dividirem a responsabilidade.

- Estou sempre de corpo e alma para ajudar a seleção. Jogando ou não, sempre terei um papel importante. Vou parar quando eu quiser, não quando vocês quiserem. Mas o mais importante agora é o jogo de amanhã - completou.

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Cristiano Ronaldo destacou Lamine Yamal antes de decisão (Foto: Cole Burston / AFP)

Cristiano Ronaldo também abriu o jogo sobre briga por título

Cristiano Ronaldo também abriu o jogo sobre a briga de Portugal pelo título. A equipe enfrenta a Espanha nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), pela busca da vaga nas quartas de final. Ainda durante a coletiva, reforçou a confiança de Portugal na briga pelo título mundial. Segundo Cristiano, a equipe evoluiu ao longo da competição e chega preparada para enfrentar a Espanha.

- Se não acreditássemos que podemos ganhar a Copa do Mundo, nem estaríamos aqui. Tem sido uma experiência muito bonita. Melhoramos a cada jogo. Sabemos que é uma competição em que é impossível jogar bem todas as partidas, e isso vale para todo mundo. Basta ver quantas seleções fortes já ficaram pelo caminho. Vejo o grupo tranquilo, treinamos bem e nos preparamos da melhor forma. Amanhã enfrentaremos uma equipe muito difícil, mas estamos prontos - completou.



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