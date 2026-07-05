Contra a Noruega, Bruno Guimarães perde primeiro pênalti da carreira Bruno Guimarães perde pênalti no primeiro tempo na partida contra a Noruega

A Seleção Brasileira desperdiçou uma oportunidade de ouro para sair na frente no primeiro tempo do duelo decisivo contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O volante Bruno Guimarães assumiu a responsabilidade da cobrança de uma penalidade máxima sofrida por Matheus Cunha, mas acabou parando em uma grande defesa do goleiro norueguês Orjan Nyland. O jogador do Newcastle se juntou a Zico, Patesko e Waldemar de Brito a desperdiçar pênalti pelo Brasil no tempo regulamentar.

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Bruno Guimaraes lamenta pênalti perdido em Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

A cobrança na partida deste domingo evidenciou um fato curioso sobre o meio-campista: Bruno Guimarães não é um cobrador habitual de pênaltis. Esta foi apenas a quarta vez em toda a carreira profissional que o jogador bateu uma penalidade em tempo regulamentar.

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Antes do erro na Copa do Mundo da América do Norte, Bruno Guimarães acumulava pouquíssimas experiências no quesito por clubes, tendo cobrado apenas três penalidades na carreira — duas pelo Newcastle e uma pelo Lyon —, convertendo todas com 100% de aproveitamento até parar nas mãos do goleiro norueguês.

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