Durante o programa "Seleção Sportv", Roger Flores criticou a decisão da diretoria do Fluminense de ceder ao pedido do Flamengo para adiar o clássico. O ex-jogador analisou como a mudança na data, motivada por um atraso logístico dos rubro-negros no retorno do Peru, impactou o desempenho tricolor na derrota por 2 a 1, no domingo (12), pela 11ª rodada do Brasileirão.

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- Lambança do início ao fim a semana do Fluminense. Lambança, lambança, lambança! É inadmissível o que arrumou a diretoria do Fluminense para esse final de semana. Foi brincadeira o que o Fluminense fez, cara! - iniciou o comentarista

- Com seu maior rival, com um time que não precisa de nada de ajuda. É um time que tem todos seus méritos e o Flamengo fez o que tinha que fazer: foi lá, ganhou o jogo… um bom domingo, tchau e um abraço para todo mundo! Jogou melhor, poderia ter até ganho de mais - continuou.

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- Uma semana que começa toda errada, com tudo que a gente viu. E depois o treinador escala mal, troca mal, mexe mal… e aí quando bota o jogador mais importante do time faltando 20 minutos (Savarino), o Fluminense acende e consegue diminuir, até levar uma pressão para uma tentativa de empate no final da partida - encerrou Roger Flores.

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Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Fluminense x Flamengo: como foi o jogo?

O Flamengo mostrou superioridade desde o início e tomou conta do jogo no primeiro tempo. A equipe abriu o placar, quando Pedro aproveitou erro na saída de bola de Fábio, recebeu passe de Samuel Lino próximo à lateral do campo, girou com rapidez e finalizou antes da recomposição do goleiro. Um golaço de muito longe do camisa 9.

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Com pressão alta desde o início, o time comandado por Leonardo Jardim manteve o controle das ações e criou novas oportunidades. Plata quase ampliou, mas parou em defesa de Fábio. Do outro lado, o Fluminense teve dificuldades para construir jogadas, sentiu a saída de Lucho Acosta por lesão, e finalizou apenas duas vezes, sem acertar o gol defendido por Rossi.

Na volta do intervalo, o Tricolor passou a ter a bola e ocupar o campo de ataque, mas o Rubro-Negro seguiu castigando o rival, sobretudo com saídas em velocidade. Assim, o Flamengo ampliou o placar aos seis minutos do segundo tempo, mais uma vez com o talento de Pedro. Samuel Lino recebeu na esquerda e cruzou de trivela, encontrando o centroavante na segunda trave. De peito, o camisa 9 fez valer a lei do ex e balançou a rede mais uma vez.

O Fluminense partiu para o ataque e pressionou em busca do gol. Rossi acumulou defesas em finalizações de Serna, Hércules e Renê. Contudo, o argentino nada pôde fazer quando Alex Sandro, dentro da área, recuou errado e entregou a bola para Savarino, que chegou antes da defesa para empurrá-la para as redes e diminuir o placar aos 31 minutos.

O Tricolor ainda teve boa chance com Castillo já aos 42', mas o centroavante cabeceou a bola por cima do gol. Já nos acréscimos, com os ânimos aflorados no Maracanã, Jorge Carrrascal foi expulso por falta em Guga. Apesar da superioridade numérica nos minutos finais e da pressão pelo empate, o Fluminense não conseguiu buscar o resultado. Desta forma, vitória e festa do Flamengo no Maracanã.

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