Fábio vira assunto após derrota do Fluminense: 'Sempre foi'

O Fluminense de Fábio perdeu para o Flamengo por 2 a 1, na noite deste domingo (12), em jogo válido pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, a atuação do goleiro chamou atenção de torcedores do Tricolor das Laranjeiras.

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Depois de uma saída errada de Fábio, o Fluminense viu o Flamengo abrir o placar em um chute fantástico de Pedro. No segundo tempo, Samuel Lino cruzou para o ex-Flu balançar as redes mais uma vez no Maracanã e decretar a vitória rubro-negra.

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Nas redes sociais, a atuação do goleiro de 45 anos chamou atenção de torcedores. Para muitos, o jogador salvou o Tricolor de levar mais gols. Em contrapartida, teve quem apontasse falha do arqueiro. Veja comentários sobre Fábio, do Fluminense, abaixo:

Fábio em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Veja comentários sobre Fábio após derrota do Fluminense

Como foi o jogo

O Flamengo mostrou superioridade desde o início e tomou conta do jogo no primeiro tempo. A equipe abriu o placar, quando Pedro aproveitou erro na saída de bola de Fábio, do Fluminense, recebeu passe de Samuel Lino, do Flamengo, próximo à lateral do campo, girou com rapidez e finalizou antes da recomposição do goleiro. Um golaço de muito longe do camisa 9.

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Na volta do intervalo, o Tricolor passou a ter a bola e ocupar o campo de ataque, mas o Rubro-Negro seguiu castigando o rival, sobretudo com saídas em velocidade. Assim, com mais um passe de Samuel Lino, o Flamengo ampliou o placar aos seis minutos do segundo tempo, mais uma vez com o talento de Pedro. Samuel Lino recebeu na esquerda e cruzou de trivela, encontrando o centroavante na segunda trave. De peito, o camisa 9 fez valer a lei do ex e balançou a rede mais uma vez contra Fábio no Fluminense.

O Fluminense de Fábio partiu para o ataque e pressionou em busca do gol. Rossi acumulou defesas em finalizações de Serna, Hércules e Renê. Contudo, o argentino nada pôde fazer quando Alex Sandro, dentro da área, recuou errado e entregou a bola para Savarino, que chegou antes da defesa para empurrá-la para as redes e diminuir o placar aos 31 minutos.

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