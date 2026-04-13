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Torcedores do Fluminense reagem à fala de Samuel Xavier sobre Fla-Flu: 'Deixa claro'

O lateral revelou que a decisão do adiamento não passou pelo elenco

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/04/2026
08:35
Samuel Xavier comentou o adiamento do Fla-Flu (Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)
imagem cameraSamuel Xavier comentou o adiamento do Fla-Flu (Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)
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Durante zona mista realizada após a vitória do Flamengo no Maracanã, Samuel Xavier revelou que a decisão de adiar o clássico não passou pelos jogadores. Nas redes sociais, a fala do capitão do Fluminense causou grande repercussão. Durante a semana, diversos torcedores alegaram que o Fla teria vantagens esportivas com a mudança do jogo.

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— Os jogadores não tiveram voz nenhuma sobre isso. Foi decidido antes, a gente ficou sabendo no dia seguinte que a partida foi adiada. Mas acho que não cabe desculpa para a gente. Não cabe a nós, jogadores, nos envolver nessa questão que é tão polêmica, de adiamento de jogos. Isso é responsabilidade deles e não nossa — declarou o capitão do Fluminense.

🗣️ Torcedores do Fluminense repercutem fala de Samuel Xavier

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Adiamento do clássico

O Fla-Flu, antes marcado para sábado (11), foi disputado no domingo (12), às 18h. O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1.

O pedido partiu do Rubro-Negro após atraso na logística de retorno da delegação do Peru, onde a venceu o Cusco pela Libertadores. A solicitação foi intermediada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

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O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (15) e recebe o Independiente Rivadavia às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado no Fla-Flu, o Tricolor segue com 20 pontos e cai para a quinta colocação na tabela.

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