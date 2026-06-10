Desafio Lance!: acerte os nomes das bolas de todas as edições da Copa do Mundo Prove seus conhecimentos sobre o Mundial e compartilhe o resultado com os amigos

O Mundial vai começar, e o Lance! quer saber se você entende mesmo de Copa do Mundo. Preparamos um desafio especial: em apenas 10 minutos, acerte os nomes das bolas de todas as edições do torneio. Preparado? Então vamos nessa: é só digitar na caixinha e clicar em "enter". Os palpites certos serão encaixados nas linhas correspondentes. E fique tranquilo, se esquecer um acento ou letra maiúscula, sem problemas! Ah, e nada de pesquisar no Google, hein?