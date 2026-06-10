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Desafio Lance!: acerte os nomes das bolas de todas as edições da Copa do Mundo

Prove seus conhecimentos sobre o Mundial e compartilhe o resultado com os amigos

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 04:00
Favorite o Lance! no Google
Trionda bola copa do mundo 2026 adidas
Na imagem, a bola da Copa do Mundo de 2026; você lembra o nome? (Foto: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP)

O Mundial vai começar, e o Lance! quer saber se você entende mesmo de Copa do Mundo. Preparamos um desafio especial: em apenas 10 minutos, acerte os nomes das bolas de todas as edições do torneio. Preparado? Então vamos nessa: é só digitar na caixinha e clicar em "enter". Os palpites certos serão encaixados nas linhas correspondentes. E fique tranquilo, se esquecer um acento ou letra maiúscula, sem problemas! Ah, e nada de pesquisar no Google, hein?

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