Desafio Lance!: acerte os nomes das bolas de todas as edições da Copa do Mundo
Prove seus conhecimentos sobre o Mundial e compartilhe o resultado com os amigos
PorPedro Werneck•Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 04:00
O Mundial vai começar, e o Lance! quer saber se você entende mesmo de Copa do Mundo. Preparamos um desafio especial: em apenas 10 minutos, acerte os nomes das bolas de todas as edições do torneio. Preparado? Então vamos nessa: é só digitar na caixinha e clicar em "enter". Os palpites certos serão encaixados nas linhas correspondentes. E fique tranquilo, se esquecer um acento ou letra maiúscula, sem problemas! Ah, e nada de pesquisar no Google, hein?
continua após a publicidade
Desafio Lance!: acerte todos os craques e artilheiros da Copa do Mundo no século XXI
Copa do Mundo
Há 1 mês
Desafio Lance!: a 40 dias da Copa do Mundo, acerte os ‘quarentões’ que jogaram o Mundial
Copa do Mundo
Há 1 mês
Desafio Lance!: quais desses astros do Brasileirão têm mais gols na carreira?
Futebol Nacional
Há 1 mês
Tudo sobre
Sugerida para você!
LancepédiaCopa do Mundo de 1970: Todos os resultadosHá 1 minuto
Copa do MundoLamine Yamal vai jogar a Copa do Mundo pela Espanha? Veja situação do craqueHá 2 minutos
LancepédiaCopa do Mundo de 1966: Todos os resultadosHá 1 hora
Copa do MundoTuchel compara Neymar a Messi e CR7 antes da Copa: 'Um dos maiores'Há 3 horas
LancepédiaCopa do Mundo de 1962: Todos os resultadosHá 3 horas
ArgentinaCom show de Messi, Argentina vence Islândia antes da Copa do MundoHá 3 horas
Mais LANCE!
Conheça Vancouver, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026
Veja gols em Argentina x Islândia: Barco, Messi e Almada marcam para os hermanos
Terremoto atinge concentração da Inglaterra antes da Copa do Mundo
Repórter da Globo recebe arma ao vivo e reage de forma inusitada; veja
Copa do Mundo de 1958: Todos os resultados
Tuchel revela lesão de astro da Inglaterra às vésperas da Copa: 'Jogou com dor'
Memphis leva 'barbeiro do Corinthians' para concentração da Holanda na Copa
Messi joga? Argentina escala dupla do Palmeiras para último teste antes da Copa
Ex-técnico da base conta bastidores da ascensão de Bremer no Atlético-MG: 'Encantou Roger Machado'
Copa do Mundo de 1954: Todos os resultados
Espanha, França e Dinamarca se classificam para a Copa do Mundo Feminina; Inglaterra vai aos playoffs
A arma silenciosa da Seleção: tecnologia monitora o sono
Qual astro da Copa você gostaria de ter na Seleção Brasileira? Vote!