Rivais reagem a fala de Abel Ferreira após empate do Palmeiras: 'Impressionante'
Verdão empatou com o Cerro Porteño por 1 a 1
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O Palmeiras empatou com o Cerro Porteño por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Após o duelo, uma declaração de Abel Ferreira repercutiu nas redes sociais.
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Para o treinador, a falta de descanso afeta diretamente o rendimento do elenco, que precisou encarar mais uma viagem pela principal competição de clubes do futebol sul-americano.
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- Não, é o descanço (sobre o grande problema enfrentado pelo Palmeiras). O grande problema é não termos descanço. Esse é o grande problema da equipe - explicou o técnico Abel Ferreira em entrevista coletiva.
Nas redes sociais, muitos torcedores de clubes rivais do Palmeiras se incomodaram com a declaração do treinador. Veja os comentários abaixo:
Veja reação dos rivais
Como foi o jogo do Palmeiras
Mesmo atuando como visitante, o Palmeiras dominou o Cerro Porteño com ampla posse de bola e diversas chances criadas — a principal com Allan — e logo abriu o placar: o camisa 40 recebeu lançamento, driblou o defensor e tabelou com Marlon Freitas, que serviu Jhon Arias para marcar; já os mandantes pouco ameaçaram e não acertaram o gol defendido por Carlos Miguel no primeiro tempo.
O Palmeiras manteve o controle da posse de bola, mas viu o adversário crescer na partida. Sem o mesmo ímpeto ofensivo, permitiu ao Cerro Porteño ganhar confiança ao longo dos minutos. Na metade da segunda etapa, Carlos Miguel, contra, marcou o segundo gol do confronto, após a bola bater em suas costas depois de um chute de fora da área.
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