Ana Thaís Matos se incomoda com arbitragem em Estudiantes x Flamengo: 'Absurdo'

A comentarista Ana Thaís Matos não aprovou a arbitragem da partida entre Estudiantes e Flamengo. As equipes protagonizaram um empate em 1 a 1, na última quarta-feira (29), na Argentina, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Gol perdido em Estudiantes x Flamengo revolta torcedores: 'Ódio'

Durante a transmissão da partida, pela rede Globo, Ana Thaís Matos se revoltou com a ausência da expulsão do jogador Tomás Palacio, do Estudiantes. O camisa 24 realizou uma falta dura em Bruno Henrique, aos 75 minutos, que na opinião da comentarista era para expulsão.

➡️ Arrascaeta sente lesão, e torcedores do Flamengo se mobilizam: 'Pode levar'

Em campo, o árbitro Piero Maza, do Chile, marcou a falta, mas não advertiu o atleta do clube argentino. O VAR também não interveio no julgamento de campo.

continua após a publicidade

— Gente é um absurdo o árbitro não olhar, nem o VAR ter uma comunicação. Foi uma jogada para cartão vermelho direto. O jogador do Estudiantes foi com muita força — disse a comentarista.

Arrascaeta em ação durante Estudiantes x Flamengo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Como foi Estudiantes x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

Com um início de jogo bastante acirrado, o Flamengo sofreu uma perda importante aos 16 minutos. Após dividida com Piovi, Arrascaeta levou a pior. Ao cair no gramado, o camisa 10 sentiu dores no ombro direito e pediu atendimento médico. Sem condições de continuar na partida, o meia foi substituído por Carrascal e encaminhado a um hospital próximo ao estádio para realizar exames de imagem.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Substituto de Arrascaeta, Carrascal participou da primeira grande chegada do Flamengo ao ataque. Em jogada individual, o colombiano driblou um marcador e tocou para Luiz Araújo, que finalizou para fora. Aos 32 minutos, no entanto, Luiz Araújo não desperdiçou. Após passe de Bruno Henrique, o atacante empurrou a bola para o fundo da rede.

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Estudiantes levou perigo ao Flamengo logo no retorno do intervalo. Dentro da área, Amondarain recebeu a bola, girou e finalizou, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa. Na sequência, Danilo afastou o perigo. Minutos depois, Muslera fez duas grandes defesas em chutes de Bruno Henrique e Luiz Araújo. No contra-ataque, Carrillo marcou pelo Estudiantes em lance que gerou muita polêmica e reclamações dos rubro-negros.

O jogo seguiu quente quando Royal pediu pênalti em uma dividida com Tomás Palacios. Na sequência, os técnicos das duas equipes entraram em campo durante um tumulto entre os jogadores. Medina e Jardim foram expulsos.

Em um jogo marcado por lances polêmicos e entradas duras por parte dos argentinos, as constantes reclamações sobre a arbitragem deixaram a partida truncada e sem grandes jogadas ofensivas.