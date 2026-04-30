Renato Maurício Prado aponta solução para o Flamengo após lesão de Arrascaeta

O meia Arrascaeta deixou o gramado lesionado durante o empate entre Estudiantes e Flamengo, da última quarta-feira (29), na Argentina, pela Copa Libertadores. Diante do cenário, o jornalista Renato Maurício Prado apontou o meia Lucas Paquetá como a solução para o meio de campo da equipe carioca durante a ausência do uruguaio.

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O camisa 10 foi substituído aos 16 minutos da partida após sentir dores no ombro devido a uma dividida em campo com o volante Piovi. Arrascaeta foi levado imediatamente a um hospital na Argentina, onde foi diagnosticado com uma fratura na clavícula.

Com a lesão do jogador, Jorge Carrascal entrou em campo e ficou com a missão de armar o Flamengo. Após a partida, o jornalista Renato Maurício Prado criticou a partida do colombiano e apontou que a solução para o meio de campo do Rubro-Negro está em Paquetá, que se recupera de lesão.

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— O que é o Carrascal? A gente vê que ele é habilidoso em campo, mas pega a bola e resolve tentar passar por três ou quatro, aí perde a bola e dá contra-ataques para os adversários. As vezes ele tem uma jogada boa para fazer, mas erra o passe — iniciou o jornalista, antes de completar.

— É muito instável. Não consigo sentir segurança nele. Diante dessa situação com o Arrascaeta, a única solução seria o Paquetá, na minha opinião. Mas contra o Vasco, o colombiano deve ser titular — concluiu.

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Arrascaeta em ação durante Estudiantes x Flamengo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Como foi Estudiantes x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

Com um início de jogo bastante acirrado, o Flamengo sofreu uma perda importante aos 16 minutos. Após dividida com Piovi, Arrascaeta levou a pior. Ao cair no gramado, o camisa 10 sentiu dores no ombro direito e pediu atendimento médico. Sem condições de continuar na partida, o meia foi substituído por Carrascal e encaminhado a um hospital próximo ao estádio para realizar exames de imagem.

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Substituto de Arrascaeta, Carrascal participou da primeira grande chegada do Flamengo ao ataque. Em jogada individual, o colombiano driblou um marcador e tocou para Luiz Araújo, que finalizou para fora. Aos 32 minutos, no entanto, Luiz Araújo não desperdiçou. Após passe de Bruno Henrique, o atacante empurrou a bola para o fundo da rede.

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O Estudiantes levou perigo ao Flamengo logo no retorno do intervalo. Dentro da área, Amondarain recebeu a bola, girou e finalizou, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa. Na sequência, Danilo afastou o perigo. Minutos depois, Muslera fez duas grandes defesas em chutes de Bruno Henrique e Luiz Araújo. No contra-ataque, Carrillo marcou pelo Estudiantes em lance que gerou muita polêmica e reclamações dos rubro-negros.

O jogo seguiu quente quando Royal pediu pênalti em uma dividida com Tomás Palacios. Na sequência, os técnicos das duas equipes entraram em campo durante um tumulto entre os jogadores. Medina e Jardim foram expulsos.

Em um jogo marcado por lances polêmicos e entradas duras por parte dos argentinos, as constantes reclamações sobre a arbitragem deixaram a partida truncada e sem grandes jogadas ofensivas.