Gol perdido em Estudiantes x Flamengo revolta torcedores: 'Ódio'

O Flamengo empatou com o Estudiantes, nesta quarta-feira (29), na Argentina, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O resultado poderia ter sido diferente caso Bruno Henrique e Luiz Araújo tivessem convertido uma chance clara de gol, que deu origem ao empate do time argentino. O desperdício irritou torcedores do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Arrascaeta sente lesão, e torcedores do Flamengo se mobilizam: 'Pode levar'

O lance aconteceu durante a segunda etapa da partida. Na ocasião, o Flamengo vencia a partida por 1 a 0, quando a dupla teve duas chances para ampliar a vantagem aos nove minutos. Contudo, ambos pararam no goleiro Muslera.

➡️ PC Oliveira aponta erros de arbitragem em Estudiantes x Flamengo

Na sequência, o Estudiantes partiu em um contra-ataque fulminante que originou o gol de empate. Meza fez boa jogada pela ponta direita e aproveitou uma falha de Vitão para cruzar. Lá estava Farías, que cabeceou, mas Rossi defendeu, e no rebote Carrilo empatou.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo não perdoaram as chances perdidas por Bruno Henrique e Luiz Araújo. Veja abaixo:

Arrascaeta em Estudiantes x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi Estudiantes x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

Com um início de jogo bastante acirrado, o Flamengo sofreu uma perda importante aos 16 minutos. Após dividida com Piovi, Arrascaeta levou a pior. Ao cair no gramado, o camisa 10 sentiu dores no ombro direito e pediu atendimento médico. Sem condições de continuar na partida, o meia foi substituído por Carrascal e encaminhado a um hospital próximo ao estádio para realizar exames de imagem.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Substituto de Arrascaeta, Carrascal participou da primeira grande chegada do Flamengo ao ataque. Em jogada individual, o colombiano driblou um marcador e tocou para Luiz Araújo, que finalizou para fora. Aos 32 minutos, no entanto, Luiz Araújo não desperdiçou. Após passe de Bruno Henrique, o atacante empurrou a bola para o fundo da rede.

continua após a publicidade

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Estudiantes levou perigo ao Flamengo logo no retorno do intervalo. Dentro da área, Amondarain recebeu a bola, girou e finalizou, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa. Na sequência, Danilo afastou o perigo. Minutos depois, Muslera fez duas grandes defesas em chutes de Bruno Henrique e Luiz Araújo. No contra-ataque, Carrillo marcou pelo Estudiantes em lance que gerou muita polêmica e reclamações dos rubro-negros.

O jogo seguiu quente quando Royal pediu pênalti em uma dividida com Tomás Palacios. Na sequência, os técnicos das duas equipes entraram em campo durante um tumulto entre os jogadores. Medina e Jardim foram expulsos.

Em um jogo marcado por lances polêmicos e entradas duras por parte dos argentinos, as constantes reclamações sobre a arbitragem deixaram a partida truncada e sem grandes jogadas ofensivas.