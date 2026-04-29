Arrascaeta sente lesão e torcedores do Flamengo se mobilizam: 'Pode levar'

O meia Arrascaeta não conseguiu completar o primeiro tempo da partida entre Estudiantes e Flamengo, desta quarta-feira (29), na Argentina, pela Copa Libertadotes. Aos 16 minutos da partida, o principal armador do Rubro-Negro precisou ser substituído após sentir dores no ombro devido a uma dividida em campo.

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O lance envolveu o volante Piovi. A queda do uruguaio foi imediata. Com dores no ombro direito, o camisa 10 seguiu diretamente para um hospital próximo ao local para passar por exames. A saída do uruguaio preocupou os torcedores do clube carioca.

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Nas redes sociais, grande parte da torica Rubro-Negra desejou forças ao camisa 10. Além disso, uma corrente foi criada. Com bom humor, alguns torcedores chegaram a cogitar emprestar o próprio ombro para Arrascaeta.

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Veja a repercussão da lesão abaixo:

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