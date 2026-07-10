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Torcedores rivais reagem ao anúncio do novo treinador do Vasco: 'Lamento'

Pedro Emanuel assinou até o final de 2027

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 19:25
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Pedro Emanuel com camisa azul escura com o corpo meio de lado
Pedro Emanuel é o novo treinador do Vasco (Foto: Reprodução)

Na noite desta sexta-feira (10), o Vasco anunciou a contratação do treinador Pedro Emanuel para assumir o posto de Renato Gaúcho, e torcedores rivais comentaram o fato nas redes sociais. O português de 51 anos estava no Al-Fayha, da Arábia Saudita, e deixou a equipe ao fim da última temporada.

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    Nascido em Angola, na África, Pedro é naturalizado português e possui um perfil tático focado no empenho defensivo. No entanto, o treinador tem números que não deixam a torcida vascaína otimista, pois, à beira do campo, a quantidade de derrotas é maior que a de vitórias ao longo da sua trajetória.

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    Pedro Emanuel foi jogador profissional, atuava como zagueiro e foi campeão da Champions League pelo Porto na temporada 2003/2004, sob o comando de José Mourinho.

    Confira alguns comentários de rivais após o anúncio de Pedro Emanuel como novo treinador do Vasco:

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    Pedro Emanuel é o novo trreinador do Vasco (Foto: Reprodução)

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    O Vasco anunciou nesta sexta-feira (10) o português Pedro Emanuel, de 51 anos, como novo técnico para a sequência do trabalho. Ele assinou contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2027, e fez seu último trabalho no Al-Fayha, da Arábia Saudita.

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    Com o novo comandante, chegam os auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, o preparador físico André Galbe e o analista de desempenho Gil Varajão.

    O técnico iniciará seu trabalho neste sábado (11), quando se apresenta no CT Moacyr Barbosa para acompanhar as atividades do dia. A coletiva de apresentação será na próxima segunda-feira (13), também no Centro de Treinamento do Cruz-Maltino.

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