Torcedores rivais reagem ao anúncio do novo treinador do Vasco: 'Lamento' Pedro Emanuel assinou até o final de 2027

Na noite desta sexta-feira (10), o Vasco anunciou a contratação do treinador Pedro Emanuel para assumir o posto de Renato Gaúcho, e torcedores rivais comentaram o fato nas redes sociais. O português de 51 anos estava no Al-Fayha, da Arábia Saudita, e deixou a equipe ao fim da última temporada.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Nascido em Angola, na África, Pedro é naturalizado português e possui um perfil tático focado no empenho defensivo. No entanto, o treinador tem números que não deixam a torcida vascaína otimista, pois, à beira do campo, a quantidade de derrotas é maior que a de vitórias ao longo da sua trajetória.

continua após a publicidade

Pedro Emanuel foi jogador profissional, atuava como zagueiro e foi campeão da Champions League pelo Porto na temporada 2003/2004, sob o comando de José Mourinho.

Confira alguns comentários de rivais após o anúncio de Pedro Emanuel como novo treinador do Vasco:

Não conheço mas já lamento por ele coitado 😂 — Magnética ᵀᴱᵀᴿᴬ (@solemarcelle) July 10, 2026

o homem que tem mais derrotas que vitórias



vai chegar vencendo 5 seguidas e os fracassados vão achar que acharam o guardiola



depois disso vem o 6º rebaixamento — sant ᶜʳᶠ (@santrg7) July 10, 2026

O treinador mais a cara do Vasco da história! — Scope Rubro-Negro (@scoperubronegro) July 10, 2026

Ele tem mais derrotas que vitórias na carreira kskskskskskskssksk — Santana~ᵗᵉᵗʳᵃ (@ArthurSantana00) July 10, 2026

Pedro Emanuel é o novo trreinador do Vasco (Foto: Reprodução)

Pedro Emanuel é o novo técnico do Vasco da Gama! ✍️💢



O treinador português de 51 anos assinou contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2027.



Chegam junto a ele os auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, o preparador físico André Galbe e o analista de desempenho Gil… pic.twitter.com/Iv6kHE1OxL — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2026

Saiba os detalhes da chegada de Pedro Emanuel ao Vasco

O Vasco anunciou nesta sexta-feira (10) o português Pedro Emanuel, de 51 anos, como novo técnico para a sequência do trabalho. Ele assinou contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2027, e fez seu último trabalho no Al-Fayha, da Arábia Saudita.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o novo comandante, chegam os auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, o preparador físico André Galbe e o analista de desempenho Gil Varajão.

O técnico iniciará seu trabalho neste sábado (11), quando se apresenta no CT Moacyr Barbosa para acompanhar as atividades do dia. A coletiva de apresentação será na próxima segunda-feira (13), também no Centro de Treinamento do Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável