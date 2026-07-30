Busto em homenagem a Neymar na Vila Belmiro repercute: 'Herói' Homenagem foi revelada nesta quinta-feira (30)

Neymar foi homenageado pelo Santos nesta quinta-feira (30) com um busto que ficará dentro da Vila Belmiro, e o fato repercutiu nas redes sociais. Além da estátua, localizada no Memorial das Conquistas, há uma placa destacando feitos e troféus do camisa 10 ao longo da sua trajetória no clube e na Seleção Brasileira.

➡️Fim de uma era: o legado de Neymar na Seleção Brasileira

Entre os títulos eternizados na homenagem, estão a Libertadores de 2011, a Copa do Brasil de 2010 e os três Campeonatos Paulistas conquistados pelo jogador entre 2010 e 2012. Todos os títulos foram conquistados em sua primeira passagem pelo clube, antes de ser transferido ao Barcelona.

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Veja a opinião de torcedores sobre a homenagem a Neymar:

Nosso herói tem sua estátua 🥰😍😍😍👏👏👏 — Coupan Murielle (@Muriej971) July 30, 2026

O que ele fez de relevante ao Santos ? Além de dar apenas uma libertadores e Recopa como título de expressão — Diego Felix (@DiegoFelix294) July 30, 2026

Justo, muito merecido. — Flávio SFC 🐟⚽️🎾🤘🏎📝 (@QReboucas) July 30, 2026

Neymar merece mesmo, hein? Um pedaço da história na Vila Belmiro. — Felipe Farmador de Aura (@felipeaura67) July 30, 2026

O busto do Neymar no Memorial das Conquistas da Vila Belmiro é indiscutível sob a ótica histórica. O que ele jogou entre 2009 e 2013, empilhando títulos como a Libertadores e devolvendo o protagonismo ao Santos, justifica plenamente a homenagem em vida. No entanto, a crítica… — Max 𓃠 (@venttanya) July 30, 2026

Neymar marcou dois gols contra a Chapecoense na última partida do Santos no Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Neymar fala pela primeira vez após eliminação da Seleção na Copa: 'Não quero mais'

Ídolo do Santos e maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar esteve presente na vitória do Peixe por 4 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela, na última terça-feira (28), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

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O camisa 10 disputou apenas sua segunda partida desde o retorno ao clube após a quarta participação em Copas do Mundo. Dentro do planejamento da comissão técnica, ele atuaria somente por 45 minutos e, por isso, entrou em campo apenas no intervalo.

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Na zona mista, Neymar foi questionado sobre o futuro na Seleção Brasileira após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final do Mundial. Convocado para o torneio, o meia-atacante participou de apenas duas partidas e atuou por poucos minutos. O jogador afirmou que considera encerrada sua trajetória com a camisa da equipe nacional.

— Meu momento na Seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais.

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