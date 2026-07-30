Caros e desejados: conheça o mercado de cards colecionáveis
Cartões chegam a custar centenas de milhares de dólares
NOVA YORK, NY (EUA) - O mercado de cards e outros colecionáveis é incipiente no Brasil, mas é muito forte nos Estados Unidos, onde movimenta milhões de dólares — às vezes, por uma única peça. Este ano, um dos principais eventos do setor, a Fanatics Fest, aconteceu em Nova York durante a última semana da Copa do Mundo, reuniu 200 mil pessoas em quatro dias e movimentou muito dinheiro entre fãs do esporte.
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A Fanatics irá produzir as figurinhas da Copa a partir do próximo Mundial, e para marcar o início da parceria a Fifa levou para o evento as entrevistas coletivas oficiais de Espanha e Argentina antes da final deste ano. Messi, Dibu Martínez, Rodri e os técnicos das duas seleções ainda participaram de um bate-papo conduzido pelos astros Tom Brady e Novak Djokovic.
Desses todos, Tom Brady era certamente a maior estrela para os frequentadores da Fanatics Fest. Cards dele, considerado um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos, chegaram a ser vendidos nos estandes por centenas de milhares de dólares. Os de Messi, quando muito, chegaram a "apenas" quatro dígitos.
— O card mais caro que tenho na vitrine está na faixa de US$ 200 mil (R$ 1,03 milhão, na cotação atual). É um card de rookie (novato) do Tom Brady — contou ao Lance! Kevin Randall, da DaCaptain 37 Sports Card.
O estande de Randall oferecia centenas de cards esportivos de diferentes modalidades, com preços que variavam de algumas dezenas de dólares a outros, como o de Brady, que ultrapassavam a barreira das centenas de milhares.
— Uma coisa que ficou muito clara neste evento é que as pessoas estão procurando itens dos maiores de todos os tempos, os chamados "goats": Michael Jordan, Tom Brady... Também há muita procura por peças vintage de alto nível, como Babe Ruth, Mickey Mantle e outros nomes desse calibre. Então, neste momento, existe uma demanda muito forte por itens ligados aos goats.
O que faz os cards colecionáveis de esportes serem valiosos
Segundo o proprietário da DaCaptain 37 Sports Card, a definição dos preços depende de uma série de fatores.
— No caso deste (de Tom Brady), é um Leaf Limited Edition Rookie, avaliado pela PSA com nota 10. A tiragem é de apenas três exemplares nessa condição, e ele é numerado até 50. Então, quando você reúne raridade, escassez, excelente apelo visual e um atleta do mais alto nível, é assim que se chega a esses valores tão elevados no mercado de cards.
Para esclarecer: PSA é a sigla de Professional Sports Authenticator, empresa norte-americana considerada a mais respeitada e influente do mundo na autenticação e graduação de cards esportivos e outros colecionáveis. No caso do card de Tom Brady, há apenas 50, sendo que somente três deles receberam autenticação com nota 10 da PSA.
Outro negociante de cards presente no Fanatics Fest foi Brooks Vernon, da Magic City Collectibles. E ele efetivamente atingiu a casa da centena de milhares de dólares em uma venda no evento de Nova York.
— O mais caro foi vendido por US$ 100 mil (R$ 513 mil). Foi um Andrea Kimi Antonelli 1/1 Dynasty Rookie, da coleção F1 Dynasty — revelou à reportagem do Lance!.
No caso de Vernon, a preferência é por cards de Fórmula 1.
— Os colecionadores estão sempre em busca de peças raras, como cards 1 de 1 (one-of-one), short prints (edições com tiragem muito limitada) e outros itens desse tipo. Eu sou um grande fã de Fórmula 1, então gosto muito desse segmento.
Em 2025, card de Michael Jordan e Kobe Bryant rendeu maior venda da história
No segmento de cards esportivos, a maior venda já registrada na história aconteceu no ano passado. Segundo informações da agência de notícias Reuters, o cartão, autografado por Michael Jordan e Kobe Bryant, foi vendido por US$ 12,932 milhões (R$ 63,24 milhões).
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