Resposta de Varela alerta torcida do Flamengo: 'O único com coragem' Rubro-Negro empatou com o Internacional e viu o Palmeiras se distanciar

O Flamengo empatou com o Internacional por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (29), e viu o Palmeiras se distanciar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, uma resposta do lateral Varela chamou a atenção de torcedores rubro-negros.

O uruguaio, além de lamentar o resultado, criticou a forma que o Flamengo tem jogado no Campeonato Brasileiro.

— Já não é sobre resultado, não é sobre pontos, é sobre O TIME, é sobre a maneira de jogar. Não estamos no melhor momento. Temos que trabalhar. Agora temos uns 15 dias para fechar as portas, começar de novo e trabalhar. Temos que trabalhar! — disse o lateral em entrevista ao Prime Vídeo após empate do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Internacional

Nas redes sociais, muitos rubro-negros começaram a questionar se o elenco realmente está fechado com o técnico Leonardo Jardim. Veja os comentários abaixo:

Varela em Internacional x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja comentários sobre a resposta do lateral

Como foi o jogo do Flamengo de Leonardo Jardim

O Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo de Leonardo Jardim voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

➡️ Aposte em jogos do Flamengo de Leonardo Jardim Campeonato Brasileiro

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.