Resposta de Varela alerta torcida do Flamengo: 'O único com coragem'
Rubro-Negro empatou com o Internacional e viu o Palmeiras se distanciar
O Flamengo empatou com o Internacional por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (29), e viu o Palmeiras se distanciar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, uma resposta do lateral Varela chamou a atenção de torcedores rubro-negros.
O uruguaio, além de lamentar o resultado, criticou a forma que o Flamengo tem jogado no Campeonato Brasileiro.
— Já não é sobre resultado, não é sobre pontos, é sobre O TIME, é sobre a maneira de jogar. Não estamos no melhor momento. Temos que trabalhar. Agora temos uns 15 dias para fechar as portas, começar de novo e trabalhar. Temos que trabalhar! — disse o lateral em entrevista ao Prime Vídeo após empate do Flamengo.
➡️Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Internacional
Nas redes sociais, muitos rubro-negros começaram a questionar se o elenco realmente está fechado com o técnico Leonardo Jardim. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a resposta do lateral
Como foi o jogo do Flamengo de Leonardo Jardim
O Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.
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O Flamengo de Leonardo Jardim voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.
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