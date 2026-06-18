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Nova fase de Neymar sugere prazo de retorno à Seleção; saiba quando

Atacante vive expectativa no time; veja datas para possível volta do camisa 10

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
18/06/2026 08:30
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Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira
Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

FILADÉLFIA, PA (EUA) - Quando Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, concedeu entrevista na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 28 de maio, e estimou entre duas e três semanas para a recuperação de Neymar da lesão grau 2 na panturrilha direita, a projeção não significava necessariamente um retorno imediato aos jogos. O prazo médico indicava, sobretudo, o momento em que o atacante poderia voltar a trabalhar no gramado, iniciando a transição entre o tratamento clínico e a reintegração esportiva.

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    • Pouco mais de duas semanas depois, o camisa 10 parece cumprir exatamente esse roteiro — e até com uma pequena antecipação. Na última terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades leves no campo do Columbia Park, centro de treinamento da Seleção Brasileira em Morristown, nos Estados Unidos. O retorno aconteceu um dia antes do prazo máximo inicialmente projetado por Lasmar.

    Nesta quarta-feira (17), durante os 15 minutos liberados para a imprensa, o atacante deu mais um passo importante em sua recuperação. Acompanhado de perto pelo coordenador de preparação física da Seleção, Cristiano Nunes, Neymar participou de exercícios físicos com e sem bola. O detalhe mais animador para comissão técnica e torcedores foi vê-lo utilizando chuteiras, algo que normalmente marca uma nova etapa na transição de atletas que se recuperam de lesões musculares.

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    Além dos trabalhos individuais, Neymar ainda participou de uma atividade em roda ao lado de outros jogadores pouco antes de os jornalistas deixarem o treinamento. Embora ainda distante de uma atividade normal com o grupo, o simples fato de voltar a realizar movimentos técnicos em campo demonstra evolução consistente do quadro.

    Mas quando ele poderá, de fato, voltar a jogar pela Seleção?

    A resposta depende de uma sequência de etapas que costuma ser seguida rigorosamente no futebol de alto rendimento. Atualmente, Neymar se encontra na fase inicial da transição para o campo, realizando corridas leves, deslocamentos lineares, pequenos arranques e contatos moderados com a bola.

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    Em uma lesão muscular grau 2, a fase de corrida linear leve normalmente dura entre um e três dias. Caso não apresente dor ou reação muscular nas 24 horas seguintes aos treinos, o atleta avança para a etapa de progressão de carga, que costuma durar de dois a quatro dias.

    Depois vem o estágio considerado mais sensível do processo: os movimentos explosivos. Durante um período que varia entre dois e cinco dias, o jogador passa a executar arrancadas, mudanças bruscas de direção, cortes, frenagens e acelerações acima de 85% da velocidade máxima. É justamente nesta fase que o risco de recaída costuma ser maior.

    Superado esse desafio, entram os trabalhos técnicos específicos com bola, normalmente entre um e três dias. Em seguida, Neymar ainda precisaria cumprir treinos parciais e integrais com o restante do elenco, processo que pode levar entre três e nove dias adicionais.

    Somando os períodos mínimos de cada etapa, o retorno competitivo poderia acontecer em aproximadamente nove dias. Já em um cenário mais conservador, respeitando os prazos máximos de cada fase, a volta aos gramados poderia ocorrer em até 24 dias.

    Considerando que Neymar iniciou os trabalhos de campo entre os dias 16 e 17 de junho, a projeção mais otimista aponta para uma liberação por volta de 26 de junho, tendo condições de atuar na primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo, no dia 29 de junho. Já uma estimativa mais prudente coloca o retorno entre os dias 30 de junho e 10 de julho — nas oitavas de final ou nas quartas de final da competição.

    Na prática, a tendência é que a comissão técnica de Carlo Ancelotti adote cautela máxima. Hoje, o principal critério para o retorno de um atleta não é apenas a ausência de dor. O departamento médico precisa verificar se a musculatura suporta cargas elevadas, ações explosivas repetidas e esforços máximos sem apresentar qualquer reação no dia seguinte.

    Por isso, embora a evolução observada nos treinos desta semana seja extremamente positiva, a presença de Neymar em uma partida da Seleção seguirá condicionada à resposta diária do seu organismo. O camisa 10 está cada vez mais perto de voltar. Mas, neste momento, a prioridade da CBF continua sendo garantir que o retorno aconteça no momento certo — e não apenas o mais rápido possível.

    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
    Nova fase: Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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