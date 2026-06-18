Nova fase de Neymar sugere prazo de retorno à Seleção; saiba quando
Atacante vive expectativa no time; veja datas para possível volta do camisa 10
FILADÉLFIA, PA (EUA) - Quando Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, concedeu entrevista na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 28 de maio, e estimou entre duas e três semanas para a recuperação de Neymar da lesão grau 2 na panturrilha direita, a projeção não significava necessariamente um retorno imediato aos jogos. O prazo médico indicava, sobretudo, o momento em que o atacante poderia voltar a trabalhar no gramado, iniciando a transição entre o tratamento clínico e a reintegração esportiva.
Pouco mais de duas semanas depois, o camisa 10 parece cumprir exatamente esse roteiro — e até com uma pequena antecipação. Na última terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades leves no campo do Columbia Park, centro de treinamento da Seleção Brasileira em Morristown, nos Estados Unidos. O retorno aconteceu um dia antes do prazo máximo inicialmente projetado por Lasmar.
Nesta quarta-feira (17), durante os 15 minutos liberados para a imprensa, o atacante deu mais um passo importante em sua recuperação. Acompanhado de perto pelo coordenador de preparação física da Seleção, Cristiano Nunes, Neymar participou de exercícios físicos com e sem bola. O detalhe mais animador para comissão técnica e torcedores foi vê-lo utilizando chuteiras, algo que normalmente marca uma nova etapa na transição de atletas que se recuperam de lesões musculares.
Além dos trabalhos individuais, Neymar ainda participou de uma atividade em roda ao lado de outros jogadores pouco antes de os jornalistas deixarem o treinamento. Embora ainda distante de uma atividade normal com o grupo, o simples fato de voltar a realizar movimentos técnicos em campo demonstra evolução consistente do quadro.
Mas quando ele poderá, de fato, voltar a jogar pela Seleção?
A resposta depende de uma sequência de etapas que costuma ser seguida rigorosamente no futebol de alto rendimento. Atualmente, Neymar se encontra na fase inicial da transição para o campo, realizando corridas leves, deslocamentos lineares, pequenos arranques e contatos moderados com a bola.
Em uma lesão muscular grau 2, a fase de corrida linear leve normalmente dura entre um e três dias. Caso não apresente dor ou reação muscular nas 24 horas seguintes aos treinos, o atleta avança para a etapa de progressão de carga, que costuma durar de dois a quatro dias.
Depois vem o estágio considerado mais sensível do processo: os movimentos explosivos. Durante um período que varia entre dois e cinco dias, o jogador passa a executar arrancadas, mudanças bruscas de direção, cortes, frenagens e acelerações acima de 85% da velocidade máxima. É justamente nesta fase que o risco de recaída costuma ser maior.
Superado esse desafio, entram os trabalhos técnicos específicos com bola, normalmente entre um e três dias. Em seguida, Neymar ainda precisaria cumprir treinos parciais e integrais com o restante do elenco, processo que pode levar entre três e nove dias adicionais.
Somando os períodos mínimos de cada etapa, o retorno competitivo poderia acontecer em aproximadamente nove dias. Já em um cenário mais conservador, respeitando os prazos máximos de cada fase, a volta aos gramados poderia ocorrer em até 24 dias.
Considerando que Neymar iniciou os trabalhos de campo entre os dias 16 e 17 de junho, a projeção mais otimista aponta para uma liberação por volta de 26 de junho, tendo condições de atuar na primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo, no dia 29 de junho. Já uma estimativa mais prudente coloca o retorno entre os dias 30 de junho e 10 de julho — nas oitavas de final ou nas quartas de final da competição.
Na prática, a tendência é que a comissão técnica de Carlo Ancelotti adote cautela máxima. Hoje, o principal critério para o retorno de um atleta não é apenas a ausência de dor. O departamento médico precisa verificar se a musculatura suporta cargas elevadas, ações explosivas repetidas e esforços máximos sem apresentar qualquer reação no dia seguinte.
Por isso, embora a evolução observada nos treinos desta semana seja extremamente positiva, a presença de Neymar em uma partida da Seleção seguirá condicionada à resposta diária do seu organismo. O camisa 10 está cada vez mais perto de voltar. Mas, neste momento, a prioridade da CBF continua sendo garantir que o retorno aconteça no momento certo — e não apenas o mais rápido possível.
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