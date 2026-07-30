Rivais se irritam com Abel Ferreira após vitória do Palmeiras: 'Nunca enganou'
Duelo contra o Vitória foi marcado por polêmicas de arbitragem
As declarações de Abel Ferreira depois da goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Vitória, na noite desta quarta-feira (29), geraram incômodo em torcedores de clubes rivais. Na coletiva de imprensa, o treinador palmeirense comentou lances polêmicos envolvendo a arbitragem e defendeu as decisões tomadas durante a partida, mas as falas não foram bem recebidas por parte dos internautas.
O técnico afirmou que os lances analisados pelo árbitro Alex Stefano em Vitória x Palmeiras seguiram a regra e comparou diferentes situações para defender a atuação da arbitragem.
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— Se quiserem falar, vamos falar de todos. Sobre Maurício x Cacá é no limite. Aqui nessa sala 50% diria sim, 50% diria não. O árbitro decidiu pelo não. Sobre Cacá x Arias, há dúvidas? Não há dúvidas. Você viu o mesmo que eu. Viram a perna dele? O árbitro seguiu a regra — começou Abel Ferreira depois da vitória do Palmeiras.
Abel também citou o histórico de Luan Cândido ao comentar outro lance da partida e afirmou que a decisão da arbitragem foi correta.
— Conhece o histórico do Luan Cândido? Deveria conhecer… O gesto é claro e o árbitro seguiu as regras — completou o treinador português.
Nas redes sociais, torcedores rivais não gostaram das falas de Abel. Veja os comentários e o vídeo na íntegra:
Veja reação dos rivais
Como foi o jogo do Palmeiras
Vitória e Palmeiras fizeram um primeiro tempo de poucas chances e muitas interrupções, com pouco tempo de bola rolando até os 30 minutos. O time baiano levou perigo em alguns contra-ataques, enquanto os visitantes pressionaram a saída de bola do adversário e controlaram a posse, com 66%, contra 34% dos donos da casa.
Aos 35 minutos, o zagueiro Cacá cometeu falta de Jhon Arias. Inicialmente, a arbitragem anotou falta, mas recebeu a indicação para revisar o lance. Após a checagem, optou pela expulsão. Luan Cândido, em protesto, realizou sinal de "roubou" e também recebeu vermelho.
O Palmeiras aproveitou a ampla superioridade numérica sobre o Vitória para abrir o placar com Maurício, após uma bela jogada coletiva. Minutos depois, Ramón Sosa ficou cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo e finalizou com categoria. Na tentativa de evitar o gol, Fabiano Souza desviou a bola para a própria rede.
O Palmeiras voltou a marcar duas vezes contra o Vitória e encerrou o confronto em Salvador com saldo positivo de quatro gols. Em vantagem, tanto numérica quanto no placar, Abel Ferreira aproveitou para rodar o elenco e evitar possíveis expulsões.
Flaco López e Vitor Roque voltaram a atuar juntos como dupla de ataque do Palmeiras. Jhon Arias, no entanto, foi o principal destaque da partida, marcou um golaço e comandou as ações ofensivas da equipe enquanto esteve em campo no Barradão.
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