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Narrador da CazéTV fará Inter x Corinthians na Amazon; saiba o motivo

Fernando Nardini dará voz ao jogo no próximo domingo (2)

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 15:41
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Fernando Nardini - ESPN
Fernando Nardini se juntou a CazéTV em 2026 (Foto: Divulgação)

A CazéTV liberou o narrador Fernando Nardini, contratado antes da Copa do Mundo, para atuar na Amazon em Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil. A razão para o profissional dar voz ao jogo no próximo domingo (2) passa pela boa relação entre as empresas e pelas recentes saídas de Rômulo Mendonça e Galvão Bueno da concorrente. A informação foi dada inicialmente pelo Portal Leo Dias e confirmada pelo Lance!.

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Em um momento de equipe reduzida devido às saídas desses profissionais, a Amazon buscou Fernando Nardini de maneira provisória. O narrador será responsável pelo confronto completo, dando voz às partidas de ida e volta, e estará ao lado de Rafael Oliveira, Nilmar, Mauro Naves e Nadine Basttos, além da reportagem de André Hernan e Fernanda Arantes.

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O jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Internacional e Corinthians, será realizado no próximo domingo (2), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. A vaga para as quartas será decidida no dia 6, às 20h00 (de Brasília), na NeoQuímica Arena.

Fernando Nardini faz sua primeira transmissão pelo canal no Youtube (Foto: Reprodução)
Fernando Nardini foi contratato pela CazéTV após deixar a ESPN (Foto: Reprodução)

Saída de Nardini da ESPN rumo à CazéTV

Principal voz do tênis no canal, Nardini acabou afastado das transmissões do esporte na emissora, que conta com todos os Grand Slams. O motivo se deu por conta de discordâncias acerca do envolvimento do narrador com o "New Balls, Please", podcast criado pelo locutor junto com o ex-tenista Fernando Meligeni.

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Meligeni, que deixou a ESPN em 2025, afirmou publicamente que o afastamento de Nardini do tênis no canal foi um dos motivos para a saída do ex-atleta. Além disso, a ESPN perdeu os direitos de transmissão da La Liga, que tinha Nardini como um dos principais narradores. A NFL, outro produto que tinha o rosto do narrador, foi fragmentada entre vários canais.

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O narrador foi perdendo os principais produtos dos quais fazia parte na ESPN e aceitou a proposta da CazéTV, com significativo aumento salarial.

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