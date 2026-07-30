Narrador da CazéTV fará Inter x Corinthians na Amazon; saiba o motivo
Fernando Nardini dará voz ao jogo no próximo domingo (2)
A CazéTV liberou o narrador Fernando Nardini, contratado antes da Copa do Mundo, para atuar na Amazon em Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil. A razão para o profissional dar voz ao jogo no próximo domingo (2) passa pela boa relação entre as empresas e pelas recentes saídas de Rômulo Mendonça e Galvão Bueno da concorrente. A informação foi dada inicialmente pelo Portal Leo Dias e confirmada pelo Lance!.
➡️Globo, SBT e CazéTV: quem venceu a guerra de audiência na Copa do Mundo?
Em um momento de equipe reduzida devido às saídas desses profissionais, a Amazon buscou Fernando Nardini de maneira provisória. O narrador será responsável pelo confronto completo, dando voz às partidas de ida e volta, e estará ao lado de Rafael Oliveira, Nilmar, Mauro Naves e Nadine Basttos, além da reportagem de André Hernan e Fernanda Arantes.
O jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Internacional e Corinthians, será realizado no próximo domingo (2), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. A vaga para as quartas será decidida no dia 6, às 20h00 (de Brasília), na NeoQuímica Arena.
Saída de Nardini da ESPN rumo à CazéTV
Principal voz do tênis no canal, Nardini acabou afastado das transmissões do esporte na emissora, que conta com todos os Grand Slams. O motivo se deu por conta de discordâncias acerca do envolvimento do narrador com o "New Balls, Please", podcast criado pelo locutor junto com o ex-tenista Fernando Meligeni.
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
Meligeni, que deixou a ESPN em 2025, afirmou publicamente que o afastamento de Nardini do tênis no canal foi um dos motivos para a saída do ex-atleta. Além disso, a ESPN perdeu os direitos de transmissão da La Liga, que tinha Nardini como um dos principais narradores. A NFL, outro produto que tinha o rosto do narrador, foi fragmentada entre vários canais.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O narrador foi perdendo os principais produtos dos quais fazia parte na ESPN e aceitou a proposta da CazéTV, com significativo aumento salarial.
🤑 Aposte em jogos da Copa do Brasil! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Fora de Campo
Rivais se irritam com Abel Ferreira após vitória do Palmeiras: 'Nunca enganou'Há 15 minutos
Fora de Campo
Companheira de Mbappé tomará medidas judiciais sobre boatos do relacionamentoHá 48 minutos
Lance! Negócios
Caros e desejados: conheça o mercado de cards colecionáveisHá 1 hora
Fora de Campo
CBF anuncia amistosos do Brasil e divide opiniões: 'Não esperava'Há 2 horas
Fora de Campo
Wesley, ex-Flamengo, choca ao mostrar alto valor gasto em 'skin' de CSHá 3 horas
Fora de Campo
Cena de Hulk e Raphael Claus em Fluminense x Bahia impressiona: 'Atropelou'Há 3 horas
Mais LANCE!