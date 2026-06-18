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Vampeta desabafa sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Nunca vi isso'

Atacante não viaja com delegação brasileira para jogo contra o Haiti

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 18:41
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Vampeta detona Ancelotti em análise sobre a partida da Seleção Brasileira contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
Vampeta desabafou sobre atual momento de Neymar na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira enfrenta o Haiti, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O atacante Neymar será ausência no confronto. Diante do cenário, o ex-jogador Vampeta realizou um desabafo sobre a atuação situação do camisa 10.

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    Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, o pentacampeão mundial colocou em xeque a participação de Neymar na Copa do Mundo. Em tom de desabafo, Vampeta analisou as dificuldades que o atancate está tendo em se repecurar de lesão.

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    — Eu nunca vi isso! O cara ficar sem jogar um mês e ir para o jogo. Tem que ter uma transição. Se o Brasil foi passando e ganhando, vai ficando mais difícil para o Neymar jogar. E os adversários vão ficando mais fortes. Olha a intensidade dos jogos. Até Nova Zelândia e Irã foi uma correria — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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    — Vai tirar quem para botar? Uma Copa do Mundo, se você está ganhando e avançando, é um sinal que sua equipe está bem. Na segunda rodada, 16 seleções já pode ficar fora. Isso não dá nem dez dias de torneio — concluiu.

    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/Seleção Brasileira)

    Neymar não viaja com a Seleção Brasileira

    A Seleção Brasileira viaja nesta quinta-feira para a Filadélfia, onde enfrenta o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, mas seguirá sem Neymar na delegação. O camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park.

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    A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

    O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

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    Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

    A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.

    Enquanto isso, a Seleção concentra suas atenções no confronto contra o Haiti. O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), buscando uma vitória que pode deixá-lo em situação confortável na luta pela classificação às oitavas de final.

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