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Palmeiras ou Flamengo? Milton Neves crava campeão brasileiro

Distância entre as equipes aumentou para 8 pontos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 15:59
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Milton Neves durante programa da Band
Milton Neves acredita no favoritismo do Palmeiras para ser campeão brasileiro (Foto: Reprodução/Band)

Por mais um ano, a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro está afunilada entre Palmeiras e Flamengo, mas, para o jornalista Milton Neves, o desfecho da competição já tem favorito. Após a 21ª rodada, o comunicador escreveu em sua coluna no UOL que o Palmeiras será o campeão nacional, destacando a força e, principalmente, o equilíbrio do elenco comandado por Abel Ferreira.

Nesta quarta-feira (29), enquanto o Palmeiras goleou o Vitória por 4 a 0, o Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional. Com isso, a diferença entre os clubes aumentou para oito pontos.

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Para Milton Neves, houve um momento em que a disputa pareceu ganhar novos contornos. No entanto, a última rodada mudou novamente sua percepção. 🗣️Confira a opinião do jornalista:

— É um time forte, e isso é evidente. Mas, principalmente, é um time equilibrado. Ou melhor: é um elenco equilibrado. Enquanto a maioria dos clubes sofre para montar uma equipe principal, o Palmeiras tem jogadores suficientes para formar duas equipes capazes de brigar pelo título do Brasileirão. E isso, nesses malditos pontos corridos, conta demais. Portanto, que siga agora a briga contra o Z-4 e pelo G-4. Porque, depois deste meio de semana, quando o Flamengo poderia aproveitar a animação por ter diminuído a vantagem para seguir na cola do Palmeiras, a chance de isso acontecer voltou a ser muito próxima de zero, de acordo com o respeitadíssimo instituto de pesquisas Data-Neves — escreveu.

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Jogadores do Palmeiras celebram goleada sobre o Vitória
Goleada contra o Vitória fez o Palmeiras abrir 8 pontos de vantagem para o Flamengo (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

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Próximos compromissos de Flamengo e Palmeiras

Agora o Flamengo terá um período de 11 dias sem jogos, uma vez que a próxima partida do time carioca será apenas no dia 9 de agosto, no Maracanã, contra o Vitória. O Palmeiras, por sua vez, não terá esse hiato. A equipe de Abel Ferreira volta a campo neste domingo (2), contra o Fortaleza, no NuParque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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