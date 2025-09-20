Craque do Barcelona, Lamine Yamal está enfrentando turbulências no relacionamento com a namorada argentina Nicki Nicole. Segundo o jornalista espanhol Roberto Antolín, a família do jogador desaprova o namoro e não quer conhecer a cantora.

Em uma entrevista para o veículo argentino Rádio Mitre, o jornalista afirmou que fontes próximas ao jogador revelaram que a família do craque é totalmente contra o relacionamento. A mãe de Lamine é a que aceita melhor a namorada Nicki, mas o pai do atleta não quer nem conhecê-la.

—A família de Lamine Yamal se opõe veementemente ao relacionamento dele com Nicki Nicole. Segundo relatos, o pai dele não a conhece e não tem interesse em conhecê-la. A família é contra o relacionamento. — Disse o jornalista em entrevista a Rádio Mitre.

Antolín, entretanto, disse que o problema com a namorada de Lamine Yamal não é pessoal. Os pais e a avó do jogador acreditam que ele não deveria estar namorando ninguém com essa idade, principalmente com as responsabilidades de ser uma das joias do esporte da atualidade.

—A questão é que Lamine Yamal já é maior de idade e está tomando decisões na vida. Uma delas é buscar o amor com Nicki Nicole, apesar da oposição da família. Eles não a conhecem e não querem conhecê-la, não porque ela seja Nicki Nicole. O mesmo aconteceria com qualquer outra garota, porque querem que ele se concentre na carreira futebolística e esportiva. Ele é muito jovem. Lamine Yamal vem de um bairro muito pobre de Barcelona, ​​assim como sua família. Eles passaram por momentos muito difíceis e, de repente, descobriram que Lamine Yamal é um dos melhores jogadores do mundo, conhecido mundialmente.— Disse Roberto.

Relembre início do relacionamento de Lamine Yamal com a namorada Nicki Nicole

Em agosto de 2025, Lamine Yamal assumiu o namoro com Nicki Nicole nas redes sociais. Em uma foto no instagram, o craque postou um clique do casal no aniversário de 18 anos do jogador em Ibiza. Na ocasião, testemunhas relataram o que descreveram como "paquera intensa" entre os dois, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita naquele primeiro momento.

Semanas após os primeiros rumores, Nicole foi vista no Estádio Johan Cruyff assistindo ao Troféu Joan Gamper, partida de pré-temporada entre Barcelona e Como. A cantora argentina usava uma camisa do Barcelona com o nome de Yamal e estava sentada ao lado da mãe do jogador, Sheila Ebana.

O casal também foi visto passeando junto em Mônaco após a estreia do Barcelona na La Liga, reforçando as especulações sobre o relacionamento.

Nos últimos dias, durante um desfile de moda em Barcelona, a cantora deu uma entrevista e revelou que está muito feliz e apaixonada por Lamine Yamal.

Quem é a cantora argentina Nicki Nicole?

Nicki Nicole, nascida em Rosário, Argentina, é uma das principais estrelas do rap e trap latino. A artista possui mais de 21 milhões de seguidores no Instagram e sucessos como o "BZRP Music Sessions #13," que acumula mais de 22 milhões de visualizações no YouTube. Seu estilo único, como o visual tie-dye na festa de aniversário, é característico de sua presença no cenário musical.