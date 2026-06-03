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Técnico da seleção da Espanha abre o jogo sobre situação física de Lamine Yamal

Técnico da Espanha falou sobre em coletiva de imprensa

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 03/06/2026
10:24
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Lamine Yamal - Espanha
imagem cameraLamine Yamal em jogo pela seleção espanhola (Foto: Miguel Medina/AFP)
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Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, abriu o jogo sobre a ausência de Lamine Yamal no amistoso desta quarta-feira contra o Iraque.

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Além de Lamine, nomes como Nico Williams e Víctor também serão preservados. Lamine sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda em abril de 2026, durante a partida contra o Celta de Vigo pela La Liga. Desde então, não entra em campo. O técnico também falou sobre a possibilidade de tê-lo na estreia.

Lamine Yamal - Espanha
Lamine Yamal está lesionado desde abril (Foto: Miguel Medina/AFP)

Veja o que o técnico falou sobre Lamine Yamal

Lamine Yamal foi citado em coletiva de imprensa que aconteceu nesta quarta-feira, dia 3 de junho. O treinador espanhol demonstrou otimismo quanto à recuperação.

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- Nem Lamine, nem Nico, nem Víctor jogarão amanhã. Estamos confiantes de que Lamine estará pronto até o dia 15, mas não sei ao certo. Se as coisas continuarem assim, ele poderá estar pronto até lá - disse.

Embora tenha indicado uma evolução positiva no quadro físico do atacante, De la Fuente ressaltou que ainda é cedo para assegurar sua participação no primeiro jogo da Espanha na Copa, que acontece no dia 15 de junho, contra Cabo Verde.

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- Isso não garante que ele jogará. Avaliaremos a situação conforme ela se desenrolar - completou.

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