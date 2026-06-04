Seleção da vida real #3: o pai, poliglota e empresário Kevin De Bruyne

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Kevin De Bruyne é um dos símbolos da famosa "Geração Belga", que encantou o mundo na última década, e disputará a sua última Copa do Mundo em 2026. O dono da camisa 7 e ídolo histórico do Manchester City de Pep Guardiola, foi um dos autores dos gols que eliminaram a Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2018.

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Atualmente no Napoli da Itália, o meio-campista de 34 anos vai disputar o seu quarto Mundial para tentar buscar o título inédito para os Diabos Vermelhos. Mas, para além dos títulos e recordes dentro das quatro linhas, o craque possui diversos fatos curiosos em sua história. Para elevar os ânimos enquanto a Copa do Mundo não começa, o Lance! preparou um perfil com o que o maestro faz fora do futebol.

Poliglota

Nascido em 28 de junho de 1991, em Drongen, na Bélgica, Kevin não passou necessidades dentro de casa, mas deixou o seu lar aos 14 anos rumo às categorias de base do Genk, onde teve que morar sozinho pela oportunidade de estar em um dos maiores clubes do país. No futebol desde os quatro anos, jogou pelo KVV Drongene e pelo Gent até ser notado pelo gigante da primeira divisão.

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Por se mudar ainda jovem dentro da Bélgica, que tem o neerlandês (holandês), o francês e o alemão como línguas oficiais, De Bruyne desenvolveu a sua habilidade com novos idiomas muito cedo. Quando foi contratado pelo Chelsea e deixou o seu país rumo à Inglaterra, o meio-campista desenvolveu também o inglês. Em 2012 e 2014, quando foi para a Alemanha atuar pelo Werder Bremen e Wolfsburg, respectivamente, também aperfeiçoou a língua local.

Kevin De Buyne nas categorias de base do Genk (Foto: Reprodução/KRCGenkofficial/X)

Seu próprio empresário

No mundo dos negócios, Kevin De Bruyne é dono de uma marca de roupas e já publicou uma autobiografia intitulada "Keep it Simple". Porém, o mais inusitado é o fato de que é o seu próprio empresário, responsável por negociar contratos e burocracias legais da carreira de jogador.

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O seu antigo agente, Patrick De Coster, foi preso em 2020 devido à falsificação de documentos e suspeita de lavagem de dinheiro por meio do desvio de comissões de transferências, principalmente quando o jogador esteve de mudança entre Inglaterra e Alemanha nos anos de 2013 e 2014. A queixa oficial foi apresentada pelo pai do atleta, Herwig De Bruyne, e, desde então, Kevin passou a assumir a parte de direcionamento e negociações da sua carreira de atleta.

Durante a sua renovação contratual com o Manchester City em 2021, o meio-campista utilizou um complexo estudo para negociar o seu aumento salarial e permanência no clube e, tudo isso, sem um agente especializado em contratos esportivos. Com auxílio de profissionais especializados em Big Data, grande volume de dados com inúmeras variações, o ídolo do clube provou, por meio de informações como a sua idade, importância dentro do time e potencial de desempenho, o merecimento de assinar um vínculo mais vantajoso.

Kevin De Bruyne e se pai, Herwig De Bruyne (Foto:Reprodução)

Relacionamentos

Quando o assunto envolve amor, Kevin De Bruyne tem episódios marcantes ao longo da sua trajetória. O jogador é casado desde 2016 e é pai de três com a modelo e influenciadora Michele Lacroix. A filha mais nova se chama Suri, seguida do irmão Rome e do primogênito Mason, que chegou em meio à transferência do jogador para o Manchester City.

Kevin soube da existência de Michele por meio das redes sociais, mas, por ser introspectivo, não conseguiu fazer nada além de curtir uma publicação da modelo. Um de seus amigos acabou sendo o responsável por mandar mensagem para a atual esposa do meio-campista e unir o casal.

Kevin De Bruyne e a sua esposa, Michele Lacroix (Foto: KevinDeBruyne/X)

Antes dessa estabilidade no relacionamento, o jogador já viveu uma das maiores polêmicas extracampo do futebol internacional, que envolveu, inclusive, um companheiro de seleção belga.

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Em 2014, o atleta do Napoli teve sua vida amplamente pesquisada pela imprensa inglesa. Na época, ao ser negociado com o Chelsea, sua ex-namorada Caroline Lijnen revelou em entrevista ao "Daily Mail" que havia traído o jogador com seu colega de seleção, o goleiro Courtois, hoje no Real Madrid.

Lijnen confirmou que teve relações com o arqueiro em meados de 2013. A ex-namorada ainda expôs questões pessoais ao declarar que "recebeu em uma noite de amor mais do que Kevin proporcionou em três anos de namoro".

No entanto, Caroline ponderou que cometeu a traição como uma maneira de se vingar do jogador, que, segundo ela, teria se relacionado com sua melhor amiga enquanto estavam namorando. O ídolo belga chegou a cortar relações com Courtois, questão que afetou por meses o vestiário da seleção.

Atualmente, dois costumam dizer que possuem uma relação amistosa e sem mal-estar.

Courtois e De Bruyne jogaram juntos na base do Genk (Foto: Reprodução/KRCGenkofficial/X)

Filatropia

Há mais de dez anos, De Bruyne é dono da sua própria marca de roupas, KDB, em parceria com a Cult Eleven. Grande parte do lucro das vendas é direcionada ao projeto do qual é embaixador, Special Olympics, cuja iniciativa é focada em oferecer suporte a atletas que lidam com alguma deficiência.

Após a edição de 2014 das Olimpíadas Especiais, realizada na Bélgica e amplamente divulgada e apoiada pelo craque, ele destacou a importância do evento, que contou com mais de 2000 atletas de mais de 58 países.

— Eles (os atletas) inspiram e nos dão um senso de humanidade, porque, se você observar como eles jogam, como se apresentam, como se movem, eles são como qualquer pessoa. A paixão e a adrenalina estão presentes, e isso também se deve às pessoas ao seu redor, que os ensinam a serem saudáveis. No esporte, podemos alcançar grandes feitos, e as Olimpíadas Especiais são uma celebração dos atletas e das pessoas com deficiência intelectual. É liberdade — comentou o meio-campista à época.

Postagem crítica de Kevin de Bruyne divulgando as Olimpíadas Especiais de 2014 e questionando se, caso ele tivesse características físicas diferentes, como uma pessoa com síndrome de Down, ele mereceria menos apoio.

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