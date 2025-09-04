Site aponta traição de affair de Lamine Yamal com jogador do Real Madrid
Notícia ganhou grande repercussão nas redes sociais
Portais argentinos noticiam um novo escândalo amoroso no mundo do futebol, parecendo um filme repetido para quem viu Wanda Nara, Icardi e Maxi López tomarem as capas dos tabloides. Os rumores são de que Lamine Yamal e a cantora argentina Nicki Nicole teriam rompido após o jogador desconfiar de um caso com Franco Mastantuono, jogador do Real Madrid.
O jogador Lamine Yamal, de 18 anos, e a cantora argentina Nicki Nicole, de 25, encerraram seu relacionamento após apenas 13 dias juntos. A informação foi divulgada pelo jornal argentino El Canciller. O atleta do Barcelona havia assumido publicamente a relação com a artista há aproximadamente uma semana, mas teria terminado após desconfiar de infidelidade com jogador do Real Madrid.
Segundo a jornalista Marcela Tauro, da TV Infama, o fim do relacionamento teria ocorrido por ciúmes. O atleta do Barcelona suspeitava que Nicki estaria tendo um caso com Franco Mastantuono, jogador de 18 anos que atua pelo Real Madrid, durante o período em que estavam namorando.
Rumores do término ganharam força quando Lamine arquivou de suas redes sociais a foto em que aparecia com a cantora em clima de romance, com flores e balões. Apesar da remoção, ambos ainda continuam a se seguir nas plataformas digitais.
O romance de Lamine
Os primeiros indícios do romance surgiram em julho, durante a festa de aniversário de 18 anos de Yamal em Ibiza, que contou com a presença de diversos artistas. Na ocasião, testemunhas relataram o que descreveram como "paquera intensa" entre os dois, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita naquele momento.
Semanas após os primeiros rumores, Nicole foi vista no Estádio Johan Cruyff assistindo ao Troféu Joan Gamper, partida de pré-temporada entre Barcelona e Como. A cantora argentina usava uma camisa do Barcelona com o nome de Yamal e estava sentada ao lado da mãe do jogador, Sheila Ebana.
Quem é Nicki Nicole?
Nicki Nicole, nascida em Rosário, Argentina, é uma das principais estrelas do rap e trap latino. A artista possui mais de 21 milhões de seguidores no Instagram e sucessos como o "BZRP Music Sessions #13," que acumula mais de 22 milhões de visualizações no YouTube. Seu estilo único, como o visual tie-dye na festa de aniversário, é característico de sua presença no cenário musical.
