Torcedores do Corinthians lamentam lesão de Labyad: 'Rezar' Jogador do Corinthians precisou ser substituído

O meio-campista marroquino do Corinthians, Zakaria Labyad, se machucou "sozinho", após praticamente dobrar o joelho em um ângulo de 90° graus. Nas redes sociais, os torcedores do time lamentaram a lesão e desejaram melhoras ao jogador.

➡️ Torcida do Corinthians reage a defesa contra o Athletico: 'Meu Deus'

Veja como os torcedores reagiram:

Zakaria Labyad, meia do Corinthians, sofre grave torção no fim do primeiro tempo - (Foto: divulgação/ CazéTV).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Aposte no futebol mundial

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

O Corinthians ainda não divulgou detalhes sobre a lesão. A tendência é que Zakaria Labyad passe por exames nos próximos dias para avaliar a gravidade do problema.

continua após a publicidade

Carreira de Zakaria Labyad antes do Corinthians

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

continua após a publicidade

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.