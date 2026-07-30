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Torcedores do Corinthians lamentam lesão de Labyad: 'Rezar'

Jogador do Corinthians precisou ser substituído

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
30/07/2026 21:01
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Meia Zakaria Labyad antes da possível lesão
Zakaria Labyad vinha sendo titular na partida (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

O meio-campista marroquino do Corinthians, Zakaria Labyad, se machucou "sozinho", após praticamente dobrar o joelho em um ângulo de 90° graus. Nas redes sociais, os torcedores do time lamentaram a lesão e desejaram melhoras ao jogador.

➡️ Torcida do Corinthians reage a defesa contra o Athletico: 'Meu Deus'

Veja como os torcedores reagiram:

Zakaria Labyad, meia do Corinthians, sofre grave torção no fim do primeiro tempo.
Zakaria Labyad, meia do Corinthians, sofre grave torção no fim do primeiro tempo - (Foto: divulgação/ CazéTV).

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Corinthians ainda não divulgou detalhes sobre a lesão. A tendência é que Zakaria Labyad passe por exames nos próximos dias para avaliar a gravidade do problema.

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Carreira de Zakaria Labyad antes do Corinthians

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências. 

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Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

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